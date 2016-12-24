Обязательства - дело добровольное?

Что стоит за сплетнями о «налоговых пожертвованиях» россиян

Российские налоговики не на шутку встревожены. Не успели утихнуть страсти, вызванные «воскрешением» так называемых граждан СССР, как объявилась новая напасть. Теперь, оказывается, налоги можно не платить вообще. Ибо они якобы признаны добровольными платежами или, если хотите, пожертвованиями, напрямую поступающими на счета отдельных должностных лиц и их приказчиков. При желании в интернете найдутся и подробные инструкции для страждущих, а также образцы заявлений, видеоуроки, не говоря уж о многочисленных отзывах счастливчиков, якобы добившихся освобождения от налогового бремени.

Сеанс массового психоза

Со стороны все вышеизложенное - бред в чистом виде. Ведь даже 57-я статья Конституции Российской Федерации прямо указывает, что «каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы». О добровольности их нет речи ни в Налоговом кодексе, ни в иных нормативно-правовых актах, вплоть до ведомственных приказов или служебных записок.

Оно, конечно: маргиналов, весьма вольно трактующих любой документ, на Руси всегда хватало. Чего стоят хотя бы отказы иных наших сограждан оплачивать «антинародные меры этого ирода Ельцина» либо последующая эпопея с поиском «числа зверя» в ИНН. В данном случае, однако, количество заявителей превзошло все мыслимые пределы. В ряде регионов счет им идет на сотни, а то и тысячи человек. «Несогласные» нашлись и в Мордовии - территории, традиционно отличавшейся высокой налоговой дисциплиной.

Тень на плетень

В сущности, умы прижимистых россиян будоражит относительно новая, появившаяся в середине 2018 года статья Налогового кодекса - 45.1 («Единый налоговый платеж физического лица»). А точнее, первый ее пункт, гласящий, что им «признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему РФ». На немаловажное уточнение - «…в счет исполнения обязанности по уплате…» - почему-то никто и внимания-то не обращает.

В несколько упрощенном виде суть поправок заключается в том, что налоги (земельный, транспортный, имущественный, а с 1 января 2020-го - еще и НДФЛ) физлицам разрешается уплачивать авансом и по частям в течение всего налогового периода. Дожидаться уведомлений совсем не обязательно. После начисления необходимая сумма будет автоматически списана со счета.

Другие правила

По замыслу, такая «налоговая копилка» пригодится, в первую очередь, тем россиянам, чьи доходы не позволяют разом произвести оплату. Например, малоимущим или до предела закредитованным гражданам.

Само собой, Единый налоговый платеж физического лица не является обязательным. Просто потому, что он представляет собой только способ оплаты все тех же налогов для физических лиц. Хочешь - вноси нужную сумму сразу, хочешь - накапливай средства постепенно, распределяя таким образом налоговую нагрузку на целый год.

Еще одно принципиальное отличие состоит в механизме зачисления средств. В последнем случае платежи поступают на один КБК (код бюджетной классификации). До 1 декабря 2020-го, то есть конечного срока уплаты имущественных налогов за 2019 год, они будут отражаться в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц (через вкладку «Кошелек») как аванс, после чего пойдут на уплату налогов. Рассылка уведомлений с информацией об исчисленных суммах предусмотрена не позднее чем за три месяца до срока уплаты.

Кстати, излишками (если таковые появятся) гражданин вправе распорядиться самостоятельно. Их можно либо оставить в системе в качестве все того же аванса, либо вывести из нее.