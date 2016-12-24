Дети и деньги

Республика выполнит все президентские инициативы

В Мордовии рассказали, как будут реализованы в регионе инициативы Президента страны, озвученные в его недавнем Послании Федеральному собранию. «ВС» оценил масштабы предстоящих работ.

Выплаты по материнским капиталам существенно возрастут

Говоря о продлении действующей программы материнского капитала еще на 5 лет (до 31 декабря 2026 года), вице-премьер республиканского правительства Галина Лотванова заметила, что Президент озвучил и ряд новых, дополнительных решений. «Так, с 1 января 2020 года семьи, где родился первенец, могут получить материнский капитал в его сегодняшнем объеме - 466 617 рублей с учетом индексации, - пояснила Галина Лотванова. - В случае рождения после указанной даты второго ребенка выплаты будут увеличены на 150 тысяч. Таким образом, их общий размер для семей с двумя детьми составит 616 617 рублей».

«Всего за время реализации данной программы в Мордовии выдано более 44 тысяч сертификатов, - сказала заместитель управляющего Отделения Пенсионного фонда по РМ Вера Ключникова. - Большинство получателей - свыше 90 процентов - решили направить средства на улучшение жилищных условий. Остальные предпочли вложить их в образование детей, реабилитацию детей-инвалидов либо пополнить накопительную часть пенсии мамы».

С другой стороны, почти 5 тысяч семей пока никак не распорядились материнским капиталом. «Многие граждане интересуются, не пропадут ли положенные им выплаты, - продолжила Галина Лотванова. - Конечно же, этого не произойдет. Люди могут быть спокойны. Средства находятся на лицевом счету и регулярно индексируются».

Отцы тоже могут распоряжаться средствами маткапитала. Правда, такое возможно только в двух случаях - после смерти матери или лишения ее родительских прав. Если же женщина не лишена родительских прав, закон при любом раскладе наверняка останется на ее стороне. Даже когда воспитанием детей отец занимается в одиночку. Разделить «бремя ответственности» можно, только договорившись с бывшей супругой.

Республика и впредь намерена помогать многодетным семьям

А вот слухи о скорой отмене действующего с 2012 г. республиканского материнского (или семейного) капитала можно назвать сильно преувеличенными. Нагрузка на республиканский бюджет действительно велика. Однако связана она не в последнюю очередь именно с ростом числа получателей.

В целом за прошедшие годы было выдано более 7,7 тысячи сертификатов. В 2019 году сразу 530 многодетных семей вложили деньги в улучшение жилищных условий. Еще 46 семей потратили их на образование детей.

«При рождении третьего ребенка из республиканского бюджета выплачивается 125,3 тысячи рублей, четвертого - 150,3 тысячи, пятого и последующих детей - 187,9 тысячи», - напомнила заместитель министра социальной защиты, труда и занятости населения Светлана Шувалова.

Семьи с детьми будут ежемесячно получать по 4721 рублю «от Путина»

«Президентские выплаты» на детей в возрасте от трех до семи лет, как известно, получат малообеспеченные семьи, чьи среднедушевые доходы не превышают одного прожиточного минимума. В этой связи, как было сообщено на брифинге, в республике ведутся работы по определению числа потенциальных заявителей.

В настоящее время таковых насчитывается около 6 тысяч. Размер ежемесячной выплаты составит 4721 рубль (это половина прожиточного минимума для детей, установленного в Мордовии). Необходимые средства будут выделены из федерального бюджета.

Горячим питанием обеспечат свыше 30 тысяч мордовских школьников

Как и заявлял ранее Глава РМ, завершить все организационные мероприятия в учебных заведениях планируется до 1 сентября. Таким образом, уже с нового учебного года младшеклассники будут получать в пилотном режиме бесплатное питание.

«В основном условия уже созданы, - проинформировала первый заместитель министра образования РМ Елена Солдатова. - В 2010-2011 годах мы активно участвовали в проекте по организации школьного питания. В рамках его удалось улучшить материально-техническую базу пищеблоков и обеденных залов».

Региональные выплаты классным руководителям сохранятся

«Согласно инициативе Президента классные руководители начнут получать доплаты в размере не менее 5 тысяч рублей, - сказала Елена Солдатова. - Это произойдет после того, как будет сформирована необходимая нормативно-правовая база. Укреплению социального статуса педагога, несомненно, будет способствовать и сохранение ныне существующих региональных выплат».

Сейчас функции классного руководителя в Мордовии выполняет 4061 учитель. «Их миссия сложна, но необходима, - убеждена заместителя министра. - Они не просто проводят родительские собрания. Классное руководство - это тот мостик, который помогает выстраивать взаимоотношения всем участникам образовательного процесса».