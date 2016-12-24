Дети и деньги

«Ученик года-2020»
Столичный градоначальник высоко оценил уровень подготовки современных школьников
Республика выполнит все президентские инициативы
В Мордовии рассказали, как будут реализованы в регионе инициативы Президента страны, озвученные в его недавнем Послании Федеральному собранию. «ВС» оценил масштабы предстоящих работ.
Выплаты по материнским капиталам существенно возрастут
Говоря о продлении действующей программы материнского капитала еще на 5 лет (до 31 декабря 2026 года), вице-премьер республиканского правительства Галина Лотванова заметила, что Президент озвучил и ряд новых, дополнительных решений. «Так, с 1 января 2020 года семьи, где родился первенец, могут получить материнский капитал в его сегодняшнем объеме - 466 617 рублей с учетом индексации, - пояснила Галина Лотванова. - В случае рождения после указанной даты второго ребенка выплаты будут увеличены на 150 тысяч. Таким образом, их общий размер для семей с двумя детьми составит 616 617 рублей».
«Всего за время реализации данной программы в Мордовии выдано более 44 тысяч сертификатов, - сказала заместитель управляющего Отделения Пенсионного фонда по РМ Вера Ключникова. - Большинство получателей - свыше 90 процентов - решили направить средства на улучшение жилищных условий. Остальные предпочли вложить их в образование детей, реабилитацию детей-инвалидов либо пополнить накопительную часть пенсии мамы».
С другой стороны, почти 5 тысяч семей пока никак не распорядились материнским капиталом. «Многие граждане интересуются, не пропадут ли положенные им выплаты, - продолжила Галина Лотванова. - Конечно же, этого не произойдет. Люди могут быть спокойны. Средства находятся на лицевом счету и регулярно индексируются».
Отцы тоже могут распоряжаться средствами маткапитала. Правда, такое возможно только в двух случаях - после смерти матери или лишения ее родительских прав. Если же женщина не лишена родительских прав, закон при любом раскладе наверняка останется на ее стороне. Даже когда воспитанием детей отец занимается в одиночку. Разделить «бремя ответственности» можно, только договорившись с бывшей супругой.
Республика и впредь намерена помогать многодетным семьям
А вот слухи о скорой отмене действующего с 2012 г. республиканского материнского (или семейного) капитала можно назвать сильно преувеличенными. Нагрузка на республиканский бюджет действительно велика. Однако связана она не в последнюю очередь именно с ростом числа получателей.
В целом за прошедшие годы было выдано более 7,7 тысячи сертификатов. В 2019 году сразу 530 многодетных семей вложили деньги в улучшение жилищных условий. Еще 46 семей потратили их на образование детей.
«При рождении третьего ребенка из республиканского бюджета выплачивается 125,3 тысячи рублей, четвертого - 150,3 тысячи, пятого и последующих детей - 187,9 тысячи», - напомнила заместитель министра социальной защиты, труда и занятости населения Светлана Шувалова.
Семьи с детьми будут ежемесячно получать по 4721 рублю «от Путина»
«Президентские выплаты» на детей в возрасте от трех до семи лет, как известно, получат малообеспеченные семьи, чьи среднедушевые доходы не превышают одного прожиточного минимума. В этой связи, как было сообщено на брифинге, в республике ведутся работы по определению числа потенциальных заявителей.
В настоящее время таковых насчитывается около 6 тысяч. Размер ежемесячной выплаты составит 4721 рубль (это половина прожиточного минимума для детей, установленного в Мордовии). Необходимые средства будут выделены из федерального бюджета.
Горячим питанием обеспечат свыше 30 тысяч мордовских школьников
Как и заявлял ранее Глава РМ, завершить все организационные мероприятия в учебных заведениях планируется до 1 сентября. Таким образом, уже с нового учебного года младшеклассники будут получать в пилотном режиме бесплатное питание.
«В основном условия уже созданы, - проинформировала первый заместитель министра образования РМ Елена Солдатова. - В 2010-2011 годах мы активно участвовали в проекте по организации школьного питания. В рамках его удалось улучшить материально-техническую базу пищеблоков и обеденных залов».
Региональные выплаты классным руководителям сохранятся
«Согласно инициативе Президента классные руководители начнут получать доплаты в размере не менее 5 тысяч рублей, - сказала Елена Солдатова. - Это произойдет после того, как будет сформирована необходимая нормативно-правовая база. Укреплению социального статуса педагога, несомненно, будет способствовать и сохранение ныне существующих региональных выплат».
Сейчас функции классного руководителя в Мордовии выполняет 4061 учитель. «Их миссия сложна, но необходима, - убеждена заместителя министра. - Они не просто проводят родительские собрания. Классное руководство - это тот мостик, который помогает выстраивать взаимоотношения всем участникам образовательного процесса».
Столичный градоначальник высоко оценил уровень подготовки современных школьников
Бывший директор саранской управляющей компании «Юго-Западная» Виктор Авдеев останется на воле
Республика выполнит все президентские инициативы
Именно такое название получил очередной творческий эксперимент телеканала НТМ. Что ждет зрителей этой набирающей все большую популярность...
Что стоит за сплетнями о «налоговых пожертвованиях» россиян
Аферисты списывают с банковских карт жителей Мордовии сотни тысяч рублей
Госдума хочет добиться запрета взимать комиссию с коммунальных платежей
В муниципальном общественном транспорте Саранска возрастет стоимость проезда
Новый смертельный коронавирус родом из китайского Уханя держит весь мир в напряжении. Территория с десятками миллионов жителей - в плотном...
Горожан призывают отказаться от рискованных зимних забав