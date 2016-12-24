Кровавое «сафари»

Заслуженный врач РМ Игорь Горячев отвечает в суде за убийство на охоте 15-летнего школьника

На минувшей неделе в Верховном суде республики начался суд над бывшим главным врачом детской стоматологической поликлиники Игорем Горячевым. В апреле прошлого года во время охоты в Большеберезниковском районе он застрелил из карабина 15-летнего школьника. Роковой выстрел был сделан из остановившейся на проселочной дороге машины, после чего автомобиль сорвался с места и скрылся в темноте. Оперативники сутки разыскивали убийцу школьника, но к вечеру следующего дня Игорь Горячев сам явился в правоохранительные органы и оформил явку с повинной. Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело, в рамках которого Горячев ответит за убийство из хулиганских побуждений. Известному в республике врачу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Эта дикая и непонятная история прогремела на всю республику весной прошлого года. 13 апреля 9-классник из села Большие Березники проводил время со своими друзьями. Около 23 часов он вместе с подругой поехал кататься на мопеде, который ему купили за два дня до трагедии. Ребята ехали по дороге в сторону села Марьяновка. Недалеко от населенного пункта на окраине лесополосы юноша остановил мопед. Молодые люди находились рядом со своим транспортом, когда в небольшом отдалении притормозил автомобиль (как потом установят следователи, расстояние было около 80 метров). В машине опустилось стекло со стороны одного из пассажиров, а затем раздался выстрел. Юноша упал на землю как подкошенный и успел сказать подруге лишь одну фразу: «Зови на помощь ребят!». Спутница школьника вызвала «скорую помощь» и позвонила его друзьям. Вскоре на место расстрела прибыла бригада «скорой». Но спасти молодого человека медикам не удалось, пулей оказалась перебита бедренная артерия, в итоге он скончался от обильной кровопотери.

Криминалисты нашли на месте преступления следы от протекторов шин, которые оставила машина со стрелком, а также обнаружили стреляную гильзу калибра 7,62 мм от охотничьего нарезного карабина. Баллистическая экспертиза показала бы, из какого оружия была выпущена пуля, а значит, взять стрелка было делом времени.

Следователи стали отрабатывать несколько версий убийства, одна из которых - месть. По словам местных жителей, недавно у школьника якобы произошел конфликт с 30-летним жителем Марьяновки. Мужчина мог отомстить школьнику за нанесенную обиду. По другой версии, подросток мог стать жертвой охотника, который спутал парня с диким зверем.

Полицейские отрабатывали на причастность к преступлению охотников, владельцев огнестрельного оружия, бывших уголовников, проживающих в Большеберезниковском и других районах республики. Но вечером 14 апреля стрелок сам явился в правоохранительные органы. Им оказался известный в республике человек - Игорь Горячев. Он признался, что роковой выстрел произвел именно он. Мужчина рассказал, что 13 апреля вместе с приятелями отправился на охоту. Вечером Горячев и двое его спутников колесили на машине по окрестностям Большеберезниковского района. По дороге около села Марьяновка Горячеву показалось, что со стороны лесопосадок раздался вой, он подумал, что это волк. Попросил водителя притормозить, опустил стекло у переднего пассажирского сиденья и выстрелил в темноту из карабина. Проверять, подстрелил ли он волка, охотник не стал. По его словам, он услышал шорох в кустах и подумал, что зверь убежал. О том, что Горячев подстрелил человека, он якобы не догадывался до тех пор, пока днем следующего дня не прочитал в интернете новости об убийстве школьника около села Марьяновка. Только после этого охотник решил отправиться в Следственный комитет с повинной. Карабин «Браунинг Бар», из которого стрелял Горячев, был изъят следователями.

До суда Игорь Горячев находился в СИЗО. И вот на минувшей неделе процесс стартовал. Перед началом заседания журналистам удалось задать несколько вопросов отцу погибшего школьника.

- Какого наказания вы требуете для Горячева?

- Самого что ни на есть… Пусть он получит, что заслужил. Суд решит.

Кстати, отец юноши предъявил Горячеву иск по компенсации морального вреда, причиненного в связи с потерей сына, в сумме 1 миллион рублей. Тот возражать против иска не стал.

Представитель прокуратуры изложил позицию обвинения. - «Горячев на фоне явного неуважения к обществу и общепринятым нормам морали, из хулиганских побуждений решил совершить убийство школьника. Для этого он использовал карабин, тепловизор и прибор ночного видения».

Сам Горячев не согласен с такой интерпретацией своих убийственных действий и вину в предъявленном обвинении не признает. Адвокат подсудимого заявила, что ее подзащитный не отрицает, что школьник погиб от пули, выпущенной из его карабина. Однако у Горячева не было прямого умысла убивать школьника.

На первых же этапах расследования этого уголовного дела защита заняла понятную позицию - роковой выстрел не был произведен с целью убийства, бывший главврач стрелял в предполагаемого зверя. Глядишь, удастся переквалифицировать суровую статью на менее тяжкую - «Причинение смерти по неосторожности». А по ней и наказание куда менее строгое.

Погибший школьник был единственным ребенком в семье. С начальных классов он серьезно занимался легкой атлетикой, брал призовые места на соревнованиях Приволжского федерального округа по легкоатлетическому четырехборью (бег на 60 и 800 метров, прыжки в длину с разбега и метание мяча на дальность). Тренеры отмечали у него талант легкоатлета, возлагали на него большие надежды. У юноши было около 50 медалей и грамот за успехи во всероссийских и республиканских соревнованиях. И еще он мечтал стать военным, после окончания школы планировал поступить в военное училище...