«Принц» из тюряги

Сиделец мордовской колонии выманил у москвичек десятки миллионов рублей, представляясь в интернет-переписке сказочно богатым греком

Кого только не встретишь среди заключенных мордовских колоний. Тут тебе и матерые душегубы, и виртуозные мошенники, и погоревшие на коррупции прокуроры, и разжалованные полковники-миллиардеры. Весь криминальный букет современной России. Конечно, самой главной знаменитостью Дубравлага сейчас является экс-полковник Захарченко, любое происшествие с которым тут же разносится по бескрайним информационным просторам страны. Но главным тюремным «героем» минувшей недели стал не бывший видный борец с коррупцией, а его предприимчивый «коллега по застенкам» - некий «сказочно богатый грек Янис». Отбывая наказание в мордовской колонии, сиделец умудрился так ловко задурить по интернету голову московским барышням, что те «тратили» на будущего знойного жениха десятки миллионов рублей. А сейчас розовые грезы о пышных свадьбах в Афинах уступили место горьким разговорам с кредиторами, у которых москвички занимали деньги на свою греческую мечту.

«Если хочешь большой и чистой любви, приходи ночью на сеновал», - так безыскусно соблазнял смазливую крестьянку заезжий «итальянец» Семен Фарада в фильме «Формула любви». В этой истории сеновал не фигурировал и мнимых итальянцев не было, а был богатый «грек», сайт знакомств и деньги.

35-летняя москвичка Вика, врач по профессии, установила контакт с необычным ухажером на сайте знакомств, где была зарегистрирована. Молодой женщине по интернету пришло предложение от проживающего в Москве грека Яниса пообщаться. Обеспеченный и влиятельный красавец мужчина, знойный южанин - как тут не клюнешь. И намерения у него серьезные - обещалось знакомство с родственниками, официальные отношения и вечное море любви. Правда, вот родня у жениха оказалась очень богатая, а потому весьма привередливая. Ей требовались доказательства финансовой состоятельности невесты, чтобы всякая голытьба не пролезла в их состоятельный семейный круг.

«Как он объяснял, он из закрытого элитного общества, куда простые люди не вхожи, - рассказала Вика федеральному телеканалу «Россия». - Для создания каких-то серьезных отношений я должна быть вхожа в это общество».

Разумеется, «входной билет» в это общество стоил денег, и немалых. И требовались они не для кого-то там, а для самой невесты как показатель ее финансовой успешности. Деньги якобы нужны были на короткое время, и тут же обещалась оформленная именная «золотая карта», доступ ко всем привилегиям и открытая дорога к семейному счастью. «Все по-честному, без обмана у волшебника Сулеймана!»

И побежала наша Вика по банкам и оформляла, оформляла, оформляла кредиты.

«В итоге за неделю чуть более 15 миллионов было получено и соответственно все это было передано, - говорит женщина. - Передавались все деньги через курьеров».

Но денег все было мало, а судьбоносная встреча всякий раз откладывалась под разными благовидными предлогами. Тогда в поисках новых денег Вика пошла по знакомым. Друзья быстро смекнули, с кем она имеет дело, привлекли психолога и помогли женщине написать заявлению в полицию.

Правоохранители сработали четко и оперативно выяснили, что под личиной богатого грека скрывается сиделец одной из мордовских колоний, уроженец Азербайджана Анар Исаев. Отбывает он наказание, кстати, за мошенничество. (И кто бы мог подумать…)

Но как так можно взять и отдать неизвестно кому 15 миллионов рублей? Жертва афериста вроде бы уже не маленькая и не глупенькая девочка, социально благополучной профессии дама.

- Это был постоянный контакт, почти 24 часа в сутки, - поясняет в интервью телеканалу «Россия» судебный психолог Татьяна Хрущева. - Он же ее не отпускал, он же вел ее по всем банкам.

Одним словом, навыки психологического воздействия оказались у Анара Исаева на весьма высоком уровне, главное было не выпускать жертву из-под своего влияния на продолжительное время.

К слову, мордовский сиделец смог закрутить такие интернет-романы сразу с несколькими женщинами, в настоящее время известно о пяти жертвах, попавшихся на крючок афериста. Одной из них большого кредита в банке не дали, удалось взять только один миллион рублей - сказалось отсутствие у барышни московской прописки.

- До сих пор не могу понять, как я решилась на этот поступок - пойти в банк за кредитом, - рассказывает московским журналистам Юлия, еще одна потерпевшая. - Когда он понял, что с меня уже нечего больше взять, он просто пропал.

Скольких в действительности женщин мог обмануть лагерный казанова, сейчас будет выяснять следствие, как будет устанавливать и общую сумму незаконно полученных им денег.

Основной вопрос, который возникает у журналистов в этой ситуации, - как мог заключенный так весьма свободно пользоваться мобильным телефоном? Но здесь, кстати, никакой загадки нет. В мордовских колониях оперативниками чуть ли не ежедневно пресекаются попытки передать с воли за решетку телефоны и сим-карты. Чтобы доставить такую посылку, вовлеченные в операцию люди готовы проявлять самые изобретательные подходы - используют арбалеты и квадрокоптеры, пытаются спрятать миниатюрные модели телефонов в самых немыслимых предметах и передать на свидании. И пока на зоне существует устойчивый спрос на телефоны, они будут туда попадать, как бы кто ни старался этому воспрепятствовать. Да и человеческий фактор никто не отменял.