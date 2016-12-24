Администрация Саранска нашла применение брошенным новогодним елкам

Репортер

Аналитическая система «Инцидент менеджмент» отслеживает все жалобы и просьбы пользователей в соцсетях и направляет их в ответственные ведомства. Но нередко местные власти работают на опережение.
Например, на этой неделе в одном новостном паблике «ВКонтакте» появилась информация о елках и соснах, брошенных у водоема в Зеленой роще, с приложенными фото. Видимо, кто-то избавился от нераспроданных новогодних елок, так как все они были упакованы.
Новость была замечена администрацией Саранска. По ее просьбе сотрудники «Спецтранспортника ЖКХ» выехали на место и обнаружили там больше 100 елок. Было решено передать их в городской зоопарк, где хвойные деревья служат пищей для травоядных животных и украшением клеток.


Также городская администрация просит торговцев в следующем году не бросать елки, а передать их сотрудникам зоопарка, которые обязательно найдут им применение.
Если вы заметите подобные нарушения, обязательно пишите в соцсетях. Прикладывайте фото и видео.
Расскажем, что сделано.

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