Администрация Саранска нашла применение брошенным новогодним елкам

Аналитическая система «Инцидент менеджмент» отслеживает все жалобы и просьбы пользователей в соцсетях и направляет их в ответственные ведомства. Но нередко местные власти работают на опережение.

Например, на этой неделе в одном новостном паблике «ВКонтакте» появилась информация о елках и соснах, брошенных у водоема в Зеленой роще, с приложенными фото. Видимо, кто-то избавился от нераспроданных новогодних елок, так как все они были упакованы.

Новость была замечена администрацией Саранска. По ее просьбе сотрудники «Спецтранспортника ЖКХ» выехали на место и обнаружили там больше 100 елок. Было решено передать их в городской зоопарк, где хвойные деревья служат пищей для травоядных животных и украшением клеток.



Также городская администрация просит торговцев в следующем году не бросать елки, а передать их сотрудникам зоопарка, которые обязательно найдут им применение.

Если вы заметите подобные нарушения, обязательно пишите в соцсетях. Прикладывайте фото и видео.

Расскажем, что сделано.