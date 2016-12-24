«Школьный ЧАТ»: в объективе - школьники!

Понимание того, что в медиапространстве республики не хватает программы для подростков, возникло на Народном телевидении Мордовии (НТМ) давно. У нас здесь и сейчас в подростковой среде происходит много событий. Каждый день приносит темы, достойные внимания не только поколения-next. А сколько ребят школьного возраста, которые могли бы стать героями телевизионного эфира?! Но при подготовке такой передачи всегда есть существенная трудность: журналистам недостаточно просто «отработать» материал.

Важно, чтобы контент был действительно интересен тинейджерам! Потому на НТМ сразу решили: авторами сюжетов и ведущими такой передачи должны быть сами дети - активные, креативные и в то же время ответственные. Более года ушло на кастинг и обучение потенциальных авторов. Когда же такие ребята подобрались и сложилась творческая команда, на НТМ началась работа над проектом «Школьный ЧАТ». В ней продумывалось все, от названия и концепции программы до тем для сюжетов и актуальности рубрик. Причем и сами юные журналисты принимали в этом активное участие.

Арина МИХАЛЕВА - корреспондент и ведущая программы «Школьный ЧАТ». - Мне всегда нравилась журналистика, я часто не просто смотрела, но и анализировала телепрограммы, придумывала оригинальные видео и сама снимала их - для себя. И мне всегда было досадно, что сегодня на телевидении много всего создано - для взрослых. Маленькие дети имеют возможность смотреть по телевизору мультфильмы. А вот телевизионного контента для подростков практически нет! Я понимала, что такая программа точно нужна, и обратилась на НТМ.

Честно скажу, волновалась сначала страшно! Была большая вероятность того, что мне откажут, ведь часто говорят, что на телевидение попасть невозможно, а тем более я - подросток, и еще предлагаю идеи для программы! Только представьте себе, как я была счастлива, когда ко мне обратились редакторы НТМ с предложением попробовать себя в программе для моих сверстников, поняла, что мечты получают шанс сбыться (смеется). Поэтому, конечно, с радостью откликнулась. И вот я в эфире!

У современных школьников много возможностей для самореализации, но порой сложно определиться, какое из направлений подходит именно тебе. В каждом выпуске «ЧАТа» юные журналисты рассказывают об общественных организациях Мордовии для школьников, встречаются с активистами движений - это патриотическое объединение «Поиск», Российское Движение Школьников (РДШ), экологическая организация «Зелёный мир», военно-патриотическое движение «Юнармия», кадеты и волонтеры Мордовии. Эти организации дают возможность ребятам не просто заниматься общественной деятельностью и проявить себя, но и найти занятие по душе.

В каждом выпуске программы выходит актуальная для старшеклассников рубрика - профориентация, где ребят знакомят с разными профессиями. Такие съемки всегда интересны. Например, при посещении кондитерского цеха съемочной группе не только рассказали о работе кондитера, но и показали мастер-класс по украшению торта. Или знакомство с пилотом самолёта, который поделился секретами сложной, но очень интересной профессии лётчика. Посещение современной фармацевтической лаборатории, где проводят научные исследования химики и биотехнологи. Ну и конечно же, визит в центр крупнейшей телекоммуникационной компании, где работают специалисты из сферы IT-технологий. И это еще не весь список интересных профессий, о которых уже успели рассказать в выпусках ведущие «Школьного ЧАТа».

К каждой программе готовятся репортажи не только о школьной, но и о внеучебной жизни современных подростков. Ребята примеряют на себя роль не только журналистов, но и спортсменов, танцоров, музыкантов.

Владислав КАНУНОВ - корреспондент и ведущий программы «Школьный ЧАТ». - Для меня главное, как я уже понял, - это люди, с которыми необходимо общаться во время съёмок. Чем они интереснее, тем интереснее и мне работать. Не могу не вспомнить тренировку в бассейне, когда мы рассказывали о юных пловцах нашей республики. Мне пришлось не просто брать интервью у спортсменов, но и выполнять задания ребят, которые уже много лет занимаются этим видом спорта. Это было волнительно, но и одновременно интересно. Очень понравилось играть на теннисном корте, я этого ни разу не делал, и впечатлений после съемки осталось очень много. А сколько нового я узнал, побывав на тренировке у спортсменов по велосипедному мотокроссу BMX. Действительно экстремальный вид спорта, участники которого покоряют своей смелостью и упорством.

Порой бывает сложно продумать интересный сценарий, нелегко завести разговор в нужном русле, но для любого дела нужен опыт, поэтому все впереди!

Арина Михалёва - корреспондент и ведущая программы «Школьный ЧАТ». - На собственном примере я поняла, какой большой труд стоит за каждым сюжетом, какой длинный путь между идеей и готовой программой. Но, несмотря на все трудности, которые возникают, я получаю огромное удовольствие от съемок, работы над «Школьным ЧАТом» и ценю эту возможность. Мне часто говорят ребята о том, что им интересна и полезна эта программа, они ждут новый выпуск, поэтому я уверена, что дальше - больше!

Программа «Школьный ЧАТ» выходит в эфир на канале НТМ в первое воскресенье каждого месяца в 10:30.

Все выпуски программы «Школьный ЧАТ» можно посмотреть на ютуб-канале НТМ или сайте: ntm13.ru