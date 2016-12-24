ОТБОР НА МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ

Чудесный, но пока неолимпийский вид фигурного катания наблюдали в минувшие выходные жители и гости мордовской столицы. В Ледовом дворце состоялся финал чемпионата России по синхронному катанию на коньках. Нашу республику представляли сразу две команды - под названиями «Мордовия» и «Лексема». Призовой фонд и заветные путевки на чемпионат мира оспаривали более 500 фигуристов из 15 регионов страны.

«Для многих зрителей увиденное на турнире покажется своеобразным и непривычным, - отметил в своем приветственном слове на торжественном открытии вице-президент Федерации фигурного катания России Сергей Кононыхин. - Но это направление по-своему прекрасно. Синхронное катание неизменно находит отклик в сердцах зрителей. В очередной раз хочется поблагодарить региональную федерацию. В Саранске фигуристов всегда встречают с особой теплотой и заботой».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ - 2020 (17 - 19 января, Саранск)

Кандидаты в мастера спорта. Короткая программа. 1. «Юность» Екатеринбург - 77,71 балла. 2. «Кристал Айс Джуниор» Москва - 77,46. 3. «Санрайз-1» Санкт-Петербург - 69,49… 10. «Мордовия» Саранск - 38,62. Произвольная программа. 1. «Юность» - 139,12 балла. 2. «Кристал Айс Джуниор» - 134,09. 3. «Санрайз-1» - 131,13... 10. «Мордовия» - 85,94. Итоговое положение. 1. «Юность» - 216,83 балла. 2. «Кристал Айс Джуниор» - 211,55. 3. «Санрайз-1» - 200,62… 10. «Мордовия» - 124,56.

Мастера спорта. Короткая программа. 1. «Парадиз» Санкт-Петербург - 78,73 балла. 2. «Татарстан» Казань - 76,0. 3. «Кристалл Айс» Москва - 73,15. Произвольная программа. 1. «Кристалл Айс» - 140,36 балла. 2. «Татарстан» - 140,30. 3. «Парадиз» - 138,55. Итоговое положение. 1. «Парадиз» - 217,28 балла. 2. «Татарстан» - 216,30. 3. «Кристалл Айс» - 213,51.

Первый спортивный разряд. Итоговое положение по результатам произвольной программы. 1. «Санрайз-2» Санкт-Петербург - 92,13 балла. 2. «Санрайз-3» Санкт-Петербург - 82,33. 3. «Юность Новисы» Екатеринбург - 81,14... 6. «Лексема» Саранск - 64,83.