ЕВГЕНИЯ ГУСЕВА БЬЕТ РОССИЙСКИЕ РЕКОРДЫ

Перспективная спортсменка Комплексной СШОР Евгения Гусева добилась очередного большого успеха. На юниорском первенстве России (в возрасте до 20 лет) была добыта золотая медаль. В общей сложности в соревнованиях, которые продлятся в городе Старый Оскол Белгородской области до 25 января, участвуют порядка 300 тяжелоатлетов.

Выступая в весовой категории до 71 кг, лидер сборной Мордовии одолела 90 кг в рывке и 115 кг в толчке. Таким образом, ее победный результат составил впечатляющие 205 килограммов. Причем все эти показатели стали рекордами России для данного возраста (как по общей сумме, так и в отдельных упражнениях). Вместе с Гусевой на пьедестал почета поднялись две соперницы, представлявшие Московскую область. Но назвать их конкурентками можно лишь с большой долей натяжки. «Серебро» выиграла Алена Бычок из Старой Купавны с результатом 185 (83+102) кг. «Бронза» покорилась Ольге Юсубовой - 163 (71+92) кг.

Любопытно, что рывковый вес 90 кг наша Евгения заказывала во всех попытках, но покорился он ей только с третьего раза. А вот в толчке все шло поступательно - 110, 115, 117. Как видим, рекорд вполне мог быть еще круче. Впрочем, последняя цифра, судя по всему, оставлена для следующих успехов!

Отметим также, что еще одна представительница региона-13 Мария Пряхина стала обладателем седьмого показателя в весовой категории до 55 кг. Однако этого вполне хватило для того, чтобы выполнить норматив мастера спорта России. Вслед за девушками на помост выйдут юноши. Мордовию представят еще четыре воспитанника КСШОР - Дамир Морозкин, Илья Лунин, Виталий Белов и Данила Цыпкайкин.