Воспитанники Республиканского лицея завоевали сразу пять наград международной предметной олимпиады

Докатились-докатались…
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На завершившейся в Казахстане XVI Международной Жаутыковской олимпиаде в очередной раз блеснули воспитанники Республиканского лицея для одаренных детей. «Золото» по физике завоевал Алексей Кадыков.
Еще две серебряные медали достались Фадею Богомякову и Сулейману Казимову, а «бронза» - Илье Муромцеву. Наконец, Денис Видяев занял второе место по информатике.
Всего в олимпиаде приняли участие 84 команды из 21 страны. Россия была представлена сразу 15 командами. В том числе - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и Саранска. Медали разыгрывались по трем предметным дисциплинам - физике, математике и информатике. Причем девятиклассники соревновались по единым заданиям со старшеклассниками.
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