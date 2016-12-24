Воспитанники Республиканского лицея завоевали сразу пять наград международной предметной олимпиады

На завершившейся в Казахстане XVI Международной Жаутыковской олимпиаде в очередной раз блеснули воспитанники Республиканского лицея для одаренных детей. «Золото» по физике завоевал Алексей Кадыков.

Еще две серебряные медали достались Фадею Богомякову и Сулейману Казимову, а «бронза» - Илье Муромцеву. Наконец, Денис Видяев занял второе место по информатике.

Всего в олимпиаде приняли участие 84 команды из 21 страны. Россия была представлена сразу 15 командами. В том числе - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и Саранска. Медали разыгрывались по трем предметным дисциплинам - физике, математике и информатике. Причем девятиклассники соревновались по единым заданиям со старшеклассниками.