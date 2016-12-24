Еще один муниципальный руководитель ушел в отставку

На сей раз заявление о сложении полномочий «по собственному желанию» подал Сергей Сурдин, возглавлявший Зубово-Полянский район на протяжении последних десяти с половиной лет.

Решением Совета депутатов исполнение обязанностей главы возложено на лишь недавно назначенного первого заместителя Владислава Поршина.

Уже тот факт, что новый руководитель прежде занимал пост прокурора района, наталкивает на определенные размышления. Слухов об отставке его предшественника действительно хватало. В особенности когда в районе было заморожено строительство крупного тепличного комплекса. Хотя, как отмечается в официальной биографии 52-летнего уроженца села Старое Бадиково, «его с детства отличали трудолюбие, стремление к достижению поставленных целей и хорошие организаторские способности». После школы Сергей Сурдин поступил в Краснослободский техникум на специальность «Агрономия». Далее были служба в армии, работа в райкоме ВЛКСМ и в районном узле связи. В 2000 году Сергей Сурдин возглавил местное предприятие «Электротеплосеть», где «окончательно сформировался характер… современного руководителя». Должность главы района занял в июне 2009-го, будучи студентом-заочником Пензенского филиала Международного независимого эколого-политологического университета (диплом юриста получил в 2010-м).

Принявший участие в работе 32-й сессии райсовета премьер-министр Владимир Сушков вручил Сергею Сурдину Почетную грамоту РМ и выразил благодарность за вклад в социально-экономическое развитие самого большого по площади муниципального района республики. «За последние годы здесь реализован целый ряд инвестиционных проектов, - подчеркнул Председатель Правительства. - Создано более 300 высокотехнологичных рабочих мест. Многое удалось сделать в социальной сфере. Проведена серьезная модернизация инженерной инфраструктуры, произошло серьезное обновление улично-дорожной сети».