На пожаре в Саранске погибли три человека

Днем 20 января в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Косарева, 29 в Саранске вспыхнул пожар. Горела трехкомнатная квартира на последнем этаже. Получив сигнал о возгорании, к дому были направлены несколько пожарно-спасательных подразделений МЧС.

Прибывшие спасатели не стали эвакуировать жильцов дома, поскольку пожар затронул лишь угловую квартиру на последнем, девятом, этаже. Но проникнуть внутрь загоревшегося жилища сотрудники МЧС смогли, лишь вскрыв специальным оборудованием двери.

В квартире сначала была обнаружена 70-летняя женщина, которая уже не подавала признаков жизни. В соседней комнате также находились тела двух мужчин. Пострадавших вынесли из квартиры и передали в руки медиков, но реанимационные мероприятия не принесли положительных результатов - врачи констатировали смерть трех человек.