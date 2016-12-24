Сгорел в своем автомобиле

Почти 3 миллиона рублей из воздуха
«нарисовал» себе известный саранский предприниматель на подряде от Министерства культуры и национальной политики
Жуткое по своим трагичным обстоятельствам ЧП случилось на минувшей неделе в столице Мордовии. Днём 17 января на ул. Юртова вблизи села Берсеневка загорелся двигавшийся по дороге автомобиль марки «ВАЗ-21213» («Нива»). Сначала раздался сильный хлопок, и в считаные мгновения машина оказалась объята пламенем.
Как выяснится в дальнейшем, управлял вспыхнувшей «Нивой» 45-летний Игорь Карпов, оказавшийся в огненной западне своего автомобиля. В результате взрыва и мгновенного возгорания мужчина не имел шансов на спасение и скончался на месте от полученных травм.
Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В сообщении ведомства говорится следующее:
«В ходе осмотра следователи установили, что автомобиль был оснащен газовым оборудованием. Кроме того, осмотром установлены повреждения на кислородном баллоне, который мужчина перевозил в салоне.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин возгорания, а также возможных свидетелей и очевидцев случившегося. Назначены необходимые судебные экспертизы.
Следственные органы просят жителей республики, которые явились очевидцами случившегося, обратиться в Пролетарский межрайонный следственный отдел по адресу: г. Саранск, ул. Воинова, 25А/1 либо позвонить по телефонам 75-85-25 или 8-905-378-47-47».
Заметим, что в конце прошлого года Игорь Карпов попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с кражей оград на кладбище. Рузаевские полицейские задержали мужчину по подозрению в хищении могильных ограждений, которые, как полагали оперативники, отправлялись с кладбища прямиком в пункт по приему металлолома. Более того, в тот роковой день Игорь Карпов якобы как раз направлялся для дачи показаний по делу о краже в Рузаевку.
В свою очередь, знакомые утверждают, что Карпов частенько курил прямо в салоне автомобиля, что наводит на мысль о вероятном характере произошедшего. Если предположить, что газовое оборудование автомобиля по какой-то причине стало работать неисправно, стремление закурить за рулем действительно могло привести к столь печальным последствиям.
«нарисовал» себе известный саранский предприниматель на подряде от Министерства культуры и национальной политики
Бывший директор саранской управляющей компании «Юго-Западная» Виктор Авдеев останется на воле
11 представителей Мордовии прошли в полуфинал конкурса «Лидеры России-2020»
Именно такое название получил очередной творческий эксперимент телеканала НТМ. Что ждет зрителей этой набирающей все большую популярность...
Республика выполнит все президентские инициативы
Столичный градоначальник высоко оценил уровень подготовки современных школьников
Госдума хочет добиться запрета взимать комиссию с коммунальных платежей
Освободят ли от уплаты 13-процентного налога тех россиян, чьи доходы не дотягивают до двукратной величины минимального размера оплаты труда
Правоохранительные органы республики на этой неделе вскрыли еще один коррупционный очаг «откатного промысла». По подозрению в получении...
Заслуженный врач РМ Игорь Горячев отвечает в суде за убийство на охоте 15-летнего школьника