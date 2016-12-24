Сгорел в своем автомобиле

Жуткое по своим трагичным обстоятельствам ЧП случилось на минувшей неделе в столице Мордовии. Днём 17 января на ул. Юртова вблизи села Берсеневка загорелся двигавшийся по дороге автомобиль марки «ВАЗ-21213» («Нива»). Сначала раздался сильный хлопок, и в считаные мгновения машина оказалась объята пламенем.

Как выяснится в дальнейшем, управлял вспыхнувшей «Нивой» 45-летний Игорь Карпов, оказавшийся в огненной западне своего автомобиля. В результате взрыва и мгновенного возгорания мужчина не имел шансов на спасение и скончался на месте от полученных травм.

Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В сообщении ведомства говорится следующее:

«В ходе осмотра следователи установили, что автомобиль был оснащен газовым оборудованием. Кроме того, осмотром установлены повреждения на кислородном баллоне, который мужчина перевозил в салоне.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин возгорания, а также возможных свидетелей и очевидцев случившегося. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Следственные органы просят жителей республики, которые явились очевидцами случившегося, обратиться в Пролетарский межрайонный следственный отдел по адресу: г. Саранск, ул. Воинова, 25А/1 либо позвонить по телефонам 75-85-25 или 8-905-378-47-47».

Заметим, что в конце прошлого года Игорь Карпов попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с кражей оград на кладбище. Рузаевские полицейские задержали мужчину по подозрению в хищении могильных ограждений, которые, как полагали оперативники, отправлялись с кладбища прямиком в пункт по приему металлолома. Более того, в тот роковой день Игорь Карпов якобы как раз направлялся для дачи показаний по делу о краже в Рузаевку.

В свою очередь, знакомые утверждают, что Карпов частенько курил прямо в салоне автомобиля, что наводит на мысль о вероятном характере произошедшего. Если предположить, что газовое оборудование автомобиля по какой-то причине стало работать неисправно, стремление закурить за рулем действительно могло привести к столь печальным последствиям.