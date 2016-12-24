Обвал с обвинением

1 апреля прошлого года в промышленной зоне Саранска во время работ на аварийном здании произошло обрушение ветхих конструкций. Под завалами погибли двое рабочих - 55-летний Николай Клемичев и 34-летний Александр Андрязов. Их коллега 47-летний Владислав Саушев с тяжелыми травмами был госпитализирован.

По факту произошедшего ЧП с человеческими жертвами Следственный комитет по РМ сразу же возбудил уголовное дело. На неделе стало известно, кто будет держать ответ в суде за гибель двух человек.

Обрушившееся нежилое здание располагалось на улице 1-й Промышленной. Трехэтажное строение было возведено еще в 60-е годы прошлого века и уже довольно продолжительное время находилось в аварийном состоянии, его периметр был обнесен специальными лентами. По информации ГУ МЧС по РМ, принадлежало оно Центру кровли «Покрофф». Днем 1 апреля фирма отправила бригаду из четырех человек для демонтажа конструкций здания. Рабочие вместе с бригадиром прибыли на место на автомобиле с коленчатым подъемником.

Двое рабочих, Николай Клемичев и Александр Андрязов, в люльке поднялись на высоту около 4 метров и занялись демонтажем старого бетонного узла. Еще один их коллега Владислав Саушев находился в салоне машины, а бригадир наблюдал за работами с улицы. Около 16 часов рабочие на высоте разбирали бетонно-растворный узел, но что-то пошло не так, и конструкции с жутким грохотом посыпались вниз. Очевидно, подвели подпорки, на которых и держался бетонный узел. В итоге металлические балки и бетонные куски рухнули на люльку с рабочими, оба оказались погребены под завалами. В воздух поднялись огромные клубы пыли. Когда пыль рассеялась, стало понятно, что часть обвалившегося здания придавила коленчатый подъемник, в кабине которого находился еще один рабочий.

На место ЧП немедленно выехали спасатели, сотрудники правоохранительных органов и медики. К поисково-спасательным работам было привлечено 27 единиц техники, задействовано 78 человек. Глава регионального МЧС Андрей Наумов по горячим следам так прокомментировал ситуацию на месте происшествия:

- Здание арендовал Центр кровли «Покрофф». Однако рабочие, трудившиеся на объекте, работали на эту фирму на договорной основе. Во время демонтажа старого бетонного узла они проводили газосварочные работы на высоте. Сейчас можно говорить о том, что бригада неправильно применила технологию демонтажа и нарушила требования безопасности охраны труда. В результате металлические конструкции обрушились непосредственно на коленчатый подъемник, на котором находились рабочие. К сожалению, два человека, которые работали в люльке, погибли на месте. Еще один - получил серьезные повреждения, но выжил. Этот пострадавший в момент обрушения находился в кабине машины. Спасатели извлекли его из-под завалов. Он госпитализирован…

Смертельное обрушение произошло на глазах бригадира, который не пострадал, поскольку находился в отдалении. Расследование уголовного дела продолжалось девять месяцев, и обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» предъявили как раз бригадиру, руководившему работами на аварийном здании. По мнению следствия, в нарушение действующих строительных норм и требований им не был изготовлен проект организации работ по сносу здания, предусматривающий в том числе безопасность строителей. Кроме того, он не провел инструктаж о безопасных методах работ с двумя мужчинами, привлеченными им для работы на данном объекте.

Учитывая полное признание бригадиром вины в инкриминируемом деянии, возмещение причиненного потерпевшим морального и материального ущерба на досудебной стадии, следователем СК вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении в отношении фигуранта уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Насколько известно, родственники погибших в свою очередь также не настаивают на наказании бригадира.