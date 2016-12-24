Алексей Грибанов стал первым заместителем министра экономики

Алексей Грибанов, занимавший совсем недавно должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РМ, стал первым заместителем министра экономики, торговли и предпринимательства нашей республики. К исполнению обязанностей он приступил в последний день 2019 года.

Известно, что в структуре ведомства 30-летний управленец будет курировать блок вопросов, связанных с реализацией национальных проектов. Также он займется сводно-аналитической работой по дальнейшему социально-экономическому развитию региона.

В июне 2018-го Алексей Грибанов сменил на посту бизнес-омбудсмена небезызвестную Юлию Иванову. А до этого он успел окончить с красным дипломом экономический факультет МГУ имени Н.П. Огарева (специальность «Финансы и кредит»), а заодно - факультет иностранных языков («Переводчик в сфере профессиональной коммуникации») и магистратуру «Hult International Business School» по специальности «Master of International Business». В 2014-2015 годах обучался по Президентской программе подготовки управленческих кадров (специальность «Финансовый менеджмент»), в 2014-2017 гг. - в аспирантуре мордовского госуниверситета. Также за его плечами - профессиональная переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление» на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовая деятельность нового замминистра связана по большей части с акционерным коммерческим кредитно-страховым банком «КС Банк», где он менее чем за восемь лет прошел путь от специалиста отдела маркетинга до старшего вице-президента. В прошлом году, то есть уже будучи бизнес-омбудсменом, Алексей Грибанов защитил кандидатскую диссертацию по теме «Совершенствование депозитной политики коммерческого банка в контексте его устойчивого развития».