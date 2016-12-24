Глава Мордовии Владимир Волков обсудил вопросы развития кабельного кластера республики

Глава РМ Владимир Волков провел рабочую встречу с руководством группы компаний «Оптикэнерго» - председателем совета директоров Эвиром Боксимером и генеральным директором Михаилом Боксимером, на которой обсуждались итоги работы кабельщиков в 2019 году и производственные планы на год предстоящий.

В минувшем году предприятия группы компаний увеличили объемы производства (103%) и создали 120 дополнительных рабочих мест. При этом средняя заработная плата на предприятиях составила 41 тысячу рублей. Было запущено два новых производства, в том числе на предприятии «Сарансккабель-Оптика» начат выпуск импортозамещающей продукции - алюминиевых трубок для автомобильных радиаторов, кондиционеров и систем охлаждения по уникальной технологии.

В настоящее время, по оценке Ассоциации «Электрокабель», Саранск является центром кабельной промышленности России. Общий объем производства кабельных предприятий Мордовии составляет 25 млрд рублей - это десятая часть внутреннего регионального продукта.

Глава Мордовии Владимир Волков подчеркнул, что перед предприятиями республиканского кабельного кластера стоит задача более активного выхода на зарубежные рынки. Сейчас республиканская кабельная продукция поставляется в 16 стран мира, включая Китай, США, Израиль, Индию, Австрию. На экспорт в основном идут волоконно-оптические, контрольные и силовые кабели, в том числе из сшитого полиэтилена, кабели связи, а также катанка.