Два 18-этажных жилых дома появятся у автовокзала в Саранске

На прошедшем в понедельник рабочем совещании у Главы Мордовии были рассмотрены проекты жилой застройки Саранска.

Речь шла, прежде всего, о новых площадках, выделяемых под жилищное строительство. На одной из них - по улице Красной в районе Ремзавода - вырастут три 16-этажных дома общей площадью свыше 22 тысяч квадратных метров. Два 18-этажных дома появятся и у автовокзала на ул. Полежаева.

При рассмотрении предлагаемых моделей и эскизов особый акцент был сделан на оборудовании достаточного количества парковочных мест, обеспечении функциональности дворовых территорий, обязательном наличии детских и спортивных площадок, школ и детсадов в округе. Кроме того, проектировщикам рекомендовано совершенствовать свои архитектурные решения, черпая вдохновение в лучших градостроительных образцах.