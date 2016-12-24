Два 18-этажных жилых дома появятся у автовокзала в Саранске

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На прошедшем в понедельник рабочем совещании у Главы Мордовии были рассмотрены проекты жилой застройки Саранска.

Речь шла, прежде всего, о новых площадках, выделяемых под жилищное строительство. На одной из них - по улице Красной в районе Ремзавода - вырастут три 16-этажных дома общей площадью свыше 22 тысяч квадратных метров. Два 18-этажных дома появятся и у автовокзала на ул. Полежаева.

При рассмотрении предлагаемых моделей и эскизов особый акцент был сделан на оборудовании достаточного количества парковочных мест, обеспечении функциональности дворовых территорий, обязательном наличии детских и спортивных площадок, школ и детсадов в округе. Кроме того, проектировщикам рекомендовано совершенствовать свои архитектурные решения, черпая вдохновение в лучших градостроительных образцах.

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