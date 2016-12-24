Задачи из Послания Президента

В Мордовии уже с 1 сентября может быть организовано бесплатное питание учащихся начальных классов

На прошедшем в Доме республики мероприятии, приуроченном ко Дню печати, и на состоявшемся позднее совещании с членами регионального кабинета министров Глава РМ Владимир Волков подробно остановился на стоящих перед республикой задачах, вытекающих из недавнего Послания Президента Федеральному Собранию.

Прежде всего, руководитель региона рассказал о важности прозвучавших предложений: «Владимир Путин не случайно уделил так много внимания внутренним проблемам - борьбе с бедностью, улучшению демографической ситуации, повышению доходов граждан и семей с детьми. Для нас сегодня нет более важных задач, чем преодоление последствия демографического провала 1990-х годов, восстановление роста численности населения, увеличение уровня благосостояния людей!» - заявил Глава республики.

Многое в этом направлении уже делается. К примеру, Мордовия вошла в число пилотных регионов, где реализуется механизм оказания помощи гражданам с низкими доходами. В рамках его республика получит в наступившем году 317 миллионов рублей. Заключенные социальные контракты станут, как ожидается, хорошим подспорьем для 3 тысяч человек. Кроме того, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет смогут получить почти 5,5 тысячи семей, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Успешно решается в регионе и проблема нехватки мест в яслях. «Мы работаем в соответствии с утвержденным графиком и даже несколько опережаем его, - пояснил Владимир Волков. - В прошлом году в эксплуатацию введено 8 детских садов, создано 915 ясельных мест. До конца 2021-го построить планируется еще 13 дошкольных учреждений в Саранске и в восьми муниципальных районах».

«Мы постараемся уже с 1 сентября организовать бесплатное питание учащихся начальных классов, - продолжил Глава РМ. - Вопрос, конечно, непростой, требующий серьезной проработки. Но наши инфраструктурные и технические возможности позволяют оперативно включиться в эту программу в числе первых регионов страны».

Также с нового учебного года президентские доплаты за классное руководство начнут получать школьные учителя. В Мордовии эта инициатива коснется 4060 педагогов.

Вместе с тем чиновникам было рекомендовано не увлекаться лишь количественными показателями. Так, при выполнении предложения об изменении порядка приёма на медицинские специальности (по специальности «Лечебное дело» 70 процентов бюджетных мест должны стать целевыми, по специальности «Педиатрия» - 75%) нужно исходить из реальных потребностей территорий. «Необходимо четко определить, куда именно пойдут молодые специалисты по окончании вуза, где - в каких конкретно селах или районных центрах - ощущается нехватка врачей, - уточнил Глава республики. - Возможно, придется еще раз провести инвентаризацию первичного звена: выяснить, в каком состоянии находятся объекты, какого оборудования не хватает, есть ли проблемы с транспортной доступностью».

Опять-таки, нельзя забывать о том, что Послание вовсе не отменяет известные «майские» указы. «Они продолжают действовать, - заострил внимание Владимир Волков. - И все параметры должны строго соблюдаться».

Как подчеркнул Глава РМ, емкость и смысловая наполненность Президентского Послания могут потребовать даже запуска разъяснительной кампании. В данной связи региональным СМИ было предложено подробно освещать вопросы реализации жилищных и ипотечных программ, в особенности - в сельской местности, начисления и выплат материнского капитала или детских пособий, а равно и меры по улучшению инвестиционного климата, поддержке малого бизнеса, дорожного строительства, модернизации системы ЖКХ.