Горожанам вновь предлагается проголосовать за благоустройство общественных территорий

В нынешнем году жители города снова смогут самостоятельно выбрать территории для благоустройства. Всего в сформированный список-2021 включено 24 общественных пространства.

Вот их полный перечень:

Ленинский район

1. Площадка, прилегающая к кинотеатру по адресу: г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 17б

2. Сквер «Павшим борцам революции» по ул. Московской г. Саранска

3. Театральный сквер на пересечении ул. Советской и Пролетарской

4. Участок ул. Пролетарской от пересечения с ул. Советской до площади перед памятником А.И. Полежаеву

5. Набережная р. Саранки

Октябрьский район

1. Сквер по ул. Гожувской

2. Площадь по ул. Гожувской около ФОК и сквер около Администрации Октябрьского района г.о. Саранск

3. Сквер по ул. Лихачева и сквер около ГТС по ул. Косарева

4. Сквер по пр. 70 лет Октября от ул. Севастопольской до ул. Короленко

5. Сквер по ул. Сущинского с фасадной стороны д. 18/2, 18/3

6. Сквер около детской школы по ул. Вакеева в п. ТЭЦ-2

7. Сквер Подольских курсантов по ул. Гагарина - Комарова

8. Березовая роща по ул. Ульянова

9. Парк Победы в рп. Ялга и набережная пруда по ул. Пионерской

10. Сквер по ул. Мичурина в рп. Ялга (Вечный огонь, ярмарочная площадь, березовая роща)

11. Сквер по ул. Рабочей в рп. Луховка (Ремзавод) в районе детского сада

12. Сквер около памятника Пугачеву по ул. Волгоградской

13. Набережная Луховского пруда

14. Парк по ул. Т. Бибиной в районе пруда и здания ресторана «Огни Саранска»

15. Сквер в п. Озерный вокруг стадиона по ул. Тепличной - Молодежной

16. Бульвар на территории между 3 и 4 мкр. «ЖК Юбилейный» в г.о. Саранск

17. Бульвар на территории 5 мкр. «ЖК Юбилейный» в г.о. Саранск

Пролетарский район

1. Бульвар Цаплина

2. Бульвар по пр. 60 лет Октября

Как и в прежние годы, победитель будет выбран по результатам рейтингового голосования. До 29 января у горожан есть возможность дополнить перечень общественных территорий, предлагаемых к обновлению. Для этого нужно заполнить специальный бюллетень, выдаваемый в пунктах приема заявок. Таковых в городе открыто четыре - в здании горадминистрации (ул. Советская, 30) и администраций районов городского округа (ул. Пролетарская, 21, ул. Гожувская, 40 и ул. Коваленко, 20а). Также можно направить в мэрию (dgha@adm-saransk.ru) электронное сообщение с пометкой «Предложение по общественной территории на 2021 год», указав фамилию, имя, отчество и место жительства - для физических лиц; наименование, адрес, ИНН и ОГРН - для юридических. Либо направить письмо с указанием тех же сведений по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 34, каб. 305.

О дате и времени проведения самого рейтингового голосования на официальном сайте администрации Саранска (www.adm-saransk.ru) будет сообщено дополнительно.

В 2019 году, напомним, жители Саранска отдали предпочтение парку Ленинского района. Его планируется благоустроить в течение ближайших месяцев. Пока, правда, состояние территории все чаще вызывает справедливое негодование пользователей социальных сетей. К тому же, как выясняется, существуют некоторые процедурные нюансы. Дело в том, что в конце декабря прошлого года были внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды. В соответствии с ними для выделения средств из федерального и республиканского бюджетов в рамках национального проекта муниципальное образование должно подать заявку на участие в конкурсе.

Как сообщил заместитель начальника управления по вопросам городского хозяйства администрации Саранска Азат Багапов, необходимая документация уже подготовлена. «В конкурсную заявку входит общая информация о реализации проекта, дизайн-проект, извещения о запланированных мероприятиях и вовлечении граждан в процесс выбора территории, ожидаемые результаты, сведения о востребованности территории и прочие материалы», - отметил муниципальный чиновник. Требуется, в частности, провести синхронизацию с другими национальными приоритетами. В данном случае - с проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого планируется провести ремонт примыкающей к парку автодороги по улице Лесной.