В Саранске выберут самые неблагоустроенные дворы

И не просто так, а с целью приведения их в порядок. Все работы будут выполнены в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды…» уже в текущем году.

Решить, какие именно придомовые территории нуждаются в благоустройстве в первую очередь, должна специально созданная общественная комиссия.

Пока трудно сказать, насколько внушительным окажется «список счастливчиков». Ибо здесь многое будет завесить от объемов и стоимости конкретных мероприятий, проводимых на каждом объекте. Ведь одно дело засеять, скажем, газон или оборудовать цветник, и совсем другое - построить парковку, отремонтировать тротуары.

Опять-таки, нельзя не учитывать и активность «заинтересованных лиц» - домкомам и жильцам предстоит доказать, почему улучшать нужно именно их дворы. Притом доказать документально - с приложением копии протокола общего собрания, акта обследования технического состояния территории, ее схемы, перечня запланированных работ и даже фотоматериалов. Прием заявок уже открыт. Подать их можно до 10 февраля - либо в онлайн-режиме, либо непосредственно в мэрии.