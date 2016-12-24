На Крещенских купаниях обошлось без эксцессов

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На совещании в Администрации города были оглашены некоторые итоги прошедших накануне Крещенских купаний.
Как сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по г.о. Саранск Алексей Илиев, все мероприятия проходили в штатном режиме, серьезных инцидентов не зафиксировано. Аналогичную информацию представило и региональное Управление МЧС.
Заметим, что всего в Мордовии было организовано свыше 80 мест для купания, в том числе одиннадцать - в столице региона. Как ожидалось, в Крещенскую ночь в купели и проруби захотели окунуться около 10 тысяч человек. Очереди, правда, на сей раз оказались чуть короче привычных… Отчасти, вероятно, по причине теплой погоды, отчасти из-за раздававшихся отовсюду призывов «поберечь здоровье» или предостережений о недостаточной толщине льда на водоемах.
Мэр Саранска Петр Тултаев выразил благодарность представителям всех задействованных на мероприятиях служб: «Главное, что все прошло без чрезвычайных происшествий во всех сферах. Сотрудники муниципальных предприятий, полиции, МЧС работали четко и согласованно. Места для купаний были хорошо оборудованы: имелось освещение, людям предлагался горячий чай. К купелям народ шел осознанно, что тоже можно считать положительным моментом».
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