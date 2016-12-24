На Крещенских купаниях обошлось без эксцессов

Новости

На совещании в Администрации города были оглашены некоторые итоги прошедших накануне Крещенских купаний.

Как сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по г.о. Саранск Алексей Илиев, все мероприятия проходили в штатном режиме, серьезных инцидентов не зафиксировано. Аналогичную информацию представило и региональное Управление МЧС.

Заметим, что всего в Мордовии было организовано свыше 80 мест для купания, в том числе одиннадцать - в столице региона. Как ожидалось, в Крещенскую ночь в купели и проруби захотели окунуться около 10 тысяч человек. Очереди, правда, на сей раз оказались чуть короче привычных… Отчасти, вероятно, по причине теплой погоды, отчасти из-за раздававшихся отовсюду призывов «поберечь здоровье» или предостережений о недостаточной толщине льда на водоемах.

Мэр Саранска Петр Тултаев выразил благодарность представителям всех задействованных на мероприятиях служб: «Главное, что все прошло без чрезвычайных происшествий во всех сферах. Сотрудники муниципальных предприятий, полиции, МЧС работали четко и согласованно. Места для купаний были хорошо оборудованы: имелось освещение, людям предлагался горячий чай. К купелям народ шел осознанно, что тоже можно считать положительным моментом».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
За взятки держали оборону

Правоохранительные органы республики на этой неделе вскрыли еще один коррупционный очаг «откатного промысла». По подозрению в получении...
Кровавое «сафари»

Заслуженный врач РМ Игорь Горячев отвечает в суде за убийство на охоте 15-летнего школьника

«Виктория» Валерия Леонтьева

Валерия Леонтьева не надо представлять: певца знают и любят несколько поколений слушателей. И любят не только за мастерское владение голосом и...
ГУК с приговором

Бывший директор саранской управляющей компании «Юго-Западная» Виктор Авдеев останется на воле

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу