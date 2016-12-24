Специалист по налоговым сборам стал российским премьером – чего теперь ждать?

Главный налоговик страны Михаил Мишустин возглавил правительство. Три четверти россиян, как уверяют социологи, такое решение одобряют - уж кто-кто, а в ФНС умеют денежки считать. Предшественник, Дмитрий Медведев, в приходно-расходных премудростях не слишком-то поднаторел, а потому, по всей видимости, и «завалил» нацпроекты, за что и поплатился креслом. Зато Мишустин, говорят, мастак в точных подсчётах.

Можно сколько угодно гадать, что послужило причиной назначения Мишустина премьером - то ли активное продвижение «наверх» Алексеем Кудриным своих ставленников, то ли непубличное, скажем так, недопонимание, возникшее у Медведева с замглавы президентской администрации Сергеем Кириенко, описанное «Нашей Версией» в статье «Киндернатор»). А речь шла, напомним, о том, с чьей подачи в АП «внезапно» обнаружился «кабинет Юмашева». Медведев явно недооценил своего визави, «кастинг-директора и утилизатора губернаторов». В итоге уже позапрошлой осенью фамилию Мишустина стали произносить шепотком в околовластных кулуарах: мол, перспективный управленец, стоит присмотреться. Тогда же на центральных телеканалах промелькнуло несколько интервью с главным налоговиком, причём интервьюерами выступали приметные личности вроде Владимира Соловьёва. Впрочем, всё это выглядело вполне оправданно - к тому времени Мишустин считался чуть ли не самым эффективным членом правительства. Налоговые поступления били все рекорды, а российской системой сбора налогов заинтересовались даже в ведущих странах мира. И на новом месте Мишустин станет выстраивать работу исходя из той же модели, которую ему удалось реализовать в ФНС. Ясно, зачем успешного управленца делегировали «наверх»? А подсадили его «наверх» инициаторы и проводники кардинальных реформ в государственном управлении - Кириенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин. При известном участии Кудрина и главы Сбербанка Германа Грефа, бывшего шефа Мишустина, с которым они работали в 2006-2007 годах. Теперь у Володина с Мишу-стиным наверняка оформится прочный стратегический союз, и в целом для страны это совсем неплохо - ведь ещё не стёрлось из памяти, как в Думе критиковали работу ушедшего в отставку правительства. А за назначение Мишустина единогласно проголосовали все думские фракции. Даже коммунисты предпочли воздержаться, а не голосовать по привычке против. Такой кредит доверия дорогого стоит. Безусловно и то, что и подобного взаимопонимания у законодательной и исполнительной ветвей власти давненько не наблюдалось. Первым шагом Мишустина стала декларация - оборонные расходы правительство ни в коем случае не урежет, напротив. Патриот, государственник, нахваливают Мишустина левые. А говорили, мол, ставленник либерального крыла. Да как поглядеть!

ПРИОРИТЕТЫ - НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И РЕГИОНЫ

Медведев, как судачат в околовластном закулисье, поплатился за провальное исполнение президентских нацпроектов. Судя по первой реакции Мишустина на его новом посту, именно с этого - исполнения нацпроектов - он и намерен начать. «Самое важное - сократить издержки для бизнеса, ограничить барьеры, - заявил новый премьер, выступая перед депутатами Госдумы. -Национальные проекты - хороший инструмент для достижения наших целей, в том числе для роста ВВП. Надо всерьёз ими заниматься и опираться в этом на регионы». А ещё Мишустин пообещал депутатам, что их «диалог будет постоянным».

У предшественника с таким диалогом явно не задалось, в Госдуме Медведев появлялся лишь от случая к случаю, большей частью представляя там плановые отчёты за истекший год.

Помимо реализации нацпроектов Мишустину предстоит свернуть ещё одну гору, оказавшуюся не по силам предшественнику. Помнится, в прошлом году глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая перед депутатами, не смог им объяснить, как центр намеревается стимулировать рост экономики регионов. В итоге сложилась парадоксальная или даже абсурдная ситуация. Собирать деньги в бюджет научились, а тратить их - нет. По итогам ушедшего года объём неизрасходованных регионами средств федерального бюджета достиг триллиона рублей. Мишустин научился собирать деньги в бюджет - теперь ему предстоит заставить эти средства работать на благо страны.

ЗАДАЧА ПРЕМЬЕРА - ПРИДАТЬ ИМПУЛЬС К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ

Считается, что критических проблем у российской экономики нет. Между тем и санкции нам всё ещё не отменили, и экономисты указывают, что под занавес прошлого года наметился значительный спад в ряде ключевых отраслей, сопровождающийся замедлением динамики инвестиций и прекращением роста объёмов экспорта. «К сожалению, -признал недавно Орешкин, -первое полугодие 2020 года, по-моему, мы уже потеряли. Слабость потребительского спроса - то, что будет сопровождать нас и в начале следующего года». О том, что народ беднеет, говорил в своём послании и президент, подчёркивая, что это недопустимо. «Денег нет, но вы держитесь там», -напутствовал народ Медведев, похоже, уверенный в том, что падение благосостояния, равно как и отсутствие экономического роста в стране, никак не скажется на его карьере. Мишустину же теперь придётся многое сделать для того, чтобы деньги появились - именно там, где они нужнее всего. Из вышесказанного вытекает, что «чинить» Мишустину в первую очередь придётся социальный блок правительства. С этим согласен и политолог Дмитрий Абзалов, признавший социал-ку «самым слабым сегментом правительства». Остальные рокировки, если и произойдут, существенного влияния на работу правительства не окажут. А если верно то, что помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов станет первым вице-премьером правительства, можно смело говорить и о социально ориентированной экономике, и о жёстко соблюдаемом государственном интересе. Белоусова традиционно поддерживают «патриоты» и левые, что, в общем-то, много говорит о нём как об управленце. Что же до Мишустина, то ему предстоит создать правительство экономического прорыва. Преодолеть стагнацию в экономике, обеспечить исполнение национальных проектов, переориентировать бюджетные потоки на регионы. Понимая это, Мишустин и подыскивает кадры к себе в команду. По его словам, «на каждом направлении работы должен быть тот, кто способен придать импульс к экономическому росту и одновременно решать задачи, поставленные президентом в отношении инвестирования в человека». В общем, социальному государству - социально ориентированный премьер. Зная, насколько Мишустин амбициозен и эффективен как управленец, несложно предугадать, что у него всё получится.

СЕМЬЯНИН, ХОККЕИСТ, БОЛЕЛЬЩИК И СОЧИНИТЕЛЬ

Помимо математических способностей и умения создавать сложные системы и обеспечивать их правильное функционирование, по признанию знакомых Мишустина, он обладает большим количеством не имеющих отношения к работе талантов. К примеру, он пишет стихи и тексты к песням, на достойном уровне играет в хоккей, играет на фортепьяно. О музыкальных талантах нового премьера говорит тот факт, что его услугами как композитора пользовался известный исполнитель Григорий Лепс. Предположительно, глава ФНС написал музыку для песен «Зола» и «Настоящая женщина». Друзья Мишустина говорят о его любви к сочинительству частушек и эпиграмм. По данным из открытых источников известно, что премьер играет в Ночной хоккейной лиге, в прошлом году он стал обладателем Кубка Гагарина. Также он является болельщиком хоккейного клуба ЦСКА и входит в наблюдательный совет клуба. В 2013 году глава ФНС принял участие в товарищеском хоккейном матче в честь 65-летия со дня рождения Валерия Харламова.

В число интересов Мишустина также входят другие виды спорта - в 2006 году он принял участие в показательном заплыве на открытии чемпионата России по плаванию в СК «Олимпийский» на 50-метровой дистанции вольным стилем. О личной жизни премьера известно не слишком много: он женат, супруга Владлена Юрьевна Мишустина являлась соучредителем ЗАО «Международный компьютерный клуб». До 2012 года, в соответствии с данными СПАРК, Владлене Мишустиной принадлежала доля в ООО «Дэкаданс», основным видом деятельности которого указаны «танцплощадки, дискотеки, школа танцев». В 2014 году компания была ликвидирована. У пары трое детей.

Помимо основной работы Мишустин является научным руководителем факультета налогов и налогообложения Финансового университета при правительстве РФ и членом учёного совета РАНХиГС. В 2005 году выпустил монографию «Информационно-технологические основы государственного налогового администрирования в России». Доктор экономических наук.

Почти за 10 лет нахождения на посту главы ФНС Мишустин и его супруга заработали около 1 млрд рублей. Доходы чиновника колебались в пределах 19—30 млн рублей в год, его жены — 47—160 млн рублей. В декларации семьи регулярно указываются 140-метровая квартира и дом площадью 800 квадратных метров. Дом оформлен на детей пары, им же принадлежит участок в 55 соток. В 2010 году Мишустин в интервью Владимиру Познеру признался, что хотел бы быть Стивом Джобсом. Любимым художником главы ФНС является Уильям Хогарт, а композитором — Валерий Гав-рилин.

В число своих главных желаний чиновник включил стремление покончить с проблемой бедности в России, довести до конца налоговую реформу и сделать так, «чтобы не болели близкие люди». Михаил Владимирович Мишустин имеет ряд государственных наград: в 2015 году он был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2012 году - орденом Почёта, в 2013 году - Почётной грамотой Президента РФ. Является действительным госсоветником России I класса.