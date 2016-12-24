Плюс 2 рубля

В муниципальном общественном транспорте Саранска возрастет стоимость проезда

С 1 февраля в Саранске на 2 рубля повысится плата за проезд в муниципальном пассажирском транспорте. При оплате наличными одна поездка обойдется в 23 рубля (сейчас - 21), картой - в 22 рубля (против 20 ныне). Соответственно, вырастет и стоимость месячного проездного билета. Единого - до 1540 рублей, на один вид транспорта (автобус или троллейбус) - до 1100 рублей.

Как пояснили в городском транспортном управлении, изменение тарифов зависит от целого ряда факторов. В себестоимость проезда входят, например, затраты на топливо и электроэнергию, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, заработную плату водителей и кондукторов, вплоть до расходов на обеспечение транспортной безопасности, содержание ремонтной базы, оплату услуг ЖКХ или налоговые отчисления. Притом дизельное топливо подорожало в прошлом году на 21,9 процента, электроэнергия - примерно на 8 процентов, запасные части - на 15, а по отдельным позициям и на все 20 процентов. К тому же на фоне роста НДС произошло снижение экономической эффективности автотранспортных предприятий.

В качестве слабого утешения следует отметить, что себестоимость перевозки пассажиров и багажа ныне составляет 23 рубля 07 копеек. Да и данные мониторинга свидетельствуют о том, что в Саранске цена проезда все равно должна остаться одной из самых низких в Приволжье. Так, на 9 января одна поездка в автобусе обходилась жителям Пензы, Йошкар-Олы и Саратова в 23 рубля, Чебоксар и Уфы - в 25, Нижнего Новгорода - в 28, Казани - в 30, а Самары - в 32 рубля. Стоимость проезда в городском наземном электрическом транспорте тоже находилась в диапазоне от 22 рублей в Йошкар-Оле, Кирове и Чебоксарах до 32 в Самаре.