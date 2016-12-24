«Комиссионный» скандал

Госдума хочет добиться запрета взимать комиссию с коммунальных платежей

В начале года жители столицы Мордовии узнали, что теперь при оплате за тепло и горячую воду их могут поджидать дополнительные расходы - банковская комиссия. Как следует из информации компании «Т Плюс» в платежных квитанциях, «с 1 февраля при приеме платежей за отопление и горячее водоснабжение через банк и иные кредитные организации будет взиматься комиссия по тарифам, установленным организациями по приему платежей». При этом гражданам тут же предлагается сэкономить, обратившись в отделения одного из региональных банков, где оплата возможна без комиссии.

Это объявление вызвало немалую суматоху среди потребителей. В особенности на фоне полного отсутствия более или менее внятных комментариев со стороны как администрации городского округа, так и контролирующих органов. Лишь самые внимательные обратили внимание на то, что о предстоящих изменениях известили не кредитно-финансовые учреждения, а ресурсоснабжающая организация, которая вообще не вправе вводить или отменять комиссии по коммунальным платежам.

Осенью прошлого года вышло постановление Правительства РФ, вводящее запрет на включение затрат по уплате банковских комиссий в жилищно-коммунальные тарифы. Правда, новые правила начнут действовать только с сентября. А пока поставщикам коммунальных ресурсов не возбраняется заключать соглашения с банками. Как правило, в таких случаях комиссии за перевод средств не взимаются. Иногда - реально, но подчас и чисто формально. Стороны просто создают видимость готовности поделить расходы между собой. Хотя в реальности при расчете тарифов расходы не составляет труда переложить на плечи самих граждан. Известны случаи, когда из-за непрозрачности условий заключенных договоренностей размер комиссии «взлетал» с привычных 0,5-2 процентов от суммы перевода до 7-8 и даже 10%!

Если же договора с банком у поставщика ресурсов нет, существующая схема позволяет еще и взимать с граждан комиссию за перевод средств. В результате люди, движимые естественным желанием не переплачивать, вынуждены пользоваться услугами только некоторых конкретных банков.

«Комиссионная истерия» уже набрала в стране такие обороты, что федеральные законодатели даже предложили банкирам отказаться от положенных процентов. Как сообщил в понедельник глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, соответствующий законопроект уже получил одобрение от Центробанка и будет внесен на рассмотрение до конца февраля. О готовности поддержать инициативу незамедлительно объявили либерал-демократы и эсеры.

«Есть два варианта регулирования вопроса, - заявил Неверов. - Первый предусматривает внесение поправок в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант - это изменение законодательных актов, касающихся функционирования самих банков или национальной платежной системы».

Интересно, что поначалу возмущению парламентариев воистину не было предела. Ровно настолько, что они заодно чуть было не отменили комиссии при уплате штрафов и некоторые другие обязательные платежи. Но после консультаций решено было ограничиться только коммунальными перечислениями.

Первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев тоже назвал инициативу справедливой: «Это нужно в первую очередь малообеспеченным семьям и одиноким пенсионерам. Получая платежки, люди даже не понимают, почему они должны отдавать больше. Банки и так имеют иные источники доходов. Им важно уже то, что средства просто проходят через них».

Еще дальше пошел вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, заявивший, что его фракция выступает за освобождение платежей социальной направленности вообще от любых комиссий: «Для кого-то 70 или 100 рублей - не деньги, но для бабушки, считающей каждую копейку, это серьезная сумма». «Взимая огромные и совершенно неоправданные комиссии по самым разным поводам, банки тем самым усиливают социальную напряженность в обществе, - продолжил первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. - Здесь нужно жестко разбираться. ЦБ должен это всё четко контролировать».

Эксперты, однако, не столь единодушны в своих оценках. Одни полагают, будто комиссии следует взимать лишь при использовании дополнительных сервисов. Другие убеждены, что банки в любом случае изыщут способы компенсировать потери. Но есть и те, кто опасается дальнейшего роста коммунальных тарифов. «Комиссия обусловлена необходимостью совершения транзакций между потребителем и поставщиком коммунальных ресурсов, - отметил ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук. - Ее отмена приведет к удорожанию обслуживания лицевых счетов. В результате тарифы могут вырасти до 1% от совокупного ежемесячного платежа граждан. Впрочем, если люди не готовы платить комиссию, необходимо предусмотреть возможность совершения прямых расчетов - в офисе управляющей компании или в расчетно-кассовом центре».



