«Громкое дело» Народного телевидения Мордовии

Именно такое название получил очередной творческий эксперимент телеканала НТМ. Что ждет зрителей этой набирающей все большую популярность журналистской команды, рассказывает соавтор и ведущая передачи Яна САРАЕВА.

- Документально-постановочные программы сегодня на телевидении пользуются заслуженным успехом у зрителей. Технология эта не нова: ВВС, NBC, National Geographic, а вслед за ними и многие другие мировые телекорпорации давно и регулярно выпускают как отдельные подобного рода передачи, так и целые сериалы, неизменно становящиеся популярными.

- В чем же секрет этого успеха?

- В достигаемых зрелищности и эффекте убедительной правдивости! В основе любой такой истории - реально происходящие когда-то или в настоящий момент события. Документально подтверждаемые: есть реальные очевидцы и их участники, есть видео- и фотосъемка, документы, наконец существуют места, где эти события происходили. И авторам проекта нужно только все это обобщить, проанализировать, а недостающую фактуру - что чрезвычайно важно - воссоздать с помощью актеров и графики. То есть фактически снимается кинофильм, но про реальную жизнь. И это очень интересно для аудитории.

- А вам почему это стало интересно?

- Я, как и все, люблю смотреть телевизор. И такие передачи меня всегда привлекали. Тем более что на отечественных каналах сегодня их тоже предостаточно. Можно в этой связи вспомнить целый ряд историко-культурных проектов на «РТР-Культура», научно-мистических на «Рен-ТВ», расследовательских на «России-1» и «Первом». Но, чеcтно вам признаюсь, больше всего меня всегда привлекал проект Леонида Каневского «Следствие вели» на НТВ…

- Откуда у девушки такой интерес к криминальной теме?

- Наверное, это семейное. Мой дедушка, Исай Андреевич Сараев, был членом Союза журналистов СССР. И криминальная тема, насколько я могу судить, была его специализацией. Но в 23 года, готовя очередной материал, он был убит…

Поэтому для меня память о нем - своего рода долг чести. Даже скажу больше, до сих пор помню сон, который мне приснился, когда училась в последнем классе школы: дедушка в нем передавал мне все свои архивы, а также - это очень четко запомнилось - мешочек с неким драгоценным даром… Так что выбор профессии для меня никогда не стоял. Склонность писать тексты была у меня всегда. В конечном итоге окончила наш университет по специальности «Журналистика». Был опыт работы в газетах, на радио. Но чувствую, что нашла себя в полной мере именно здесь - на канале НТМ…

У нас в семье деда очень чтут. В его годы был очень популярен телесериал «Следствие ведут знатоки», где Леонид Каневский играл одну из главных ролей. И хотя сам сериал я в те годы видеть не могла (смеется - С.Ч.), фамилия этого актера, постоянно звучавшая у нас дома, жила в моей памяти, сколько себя помню. И поэтому, когда Леонид запустил этот проект на телевидении, я внутренне, по всей видимости, была готова его смотреть. И не разочаровалась!

- То есть ваша передача (или фильм?) «Громкое дело» - это своего рода подражательство проекту Каневского?

- Ну, нет, конечно! Хотя бы потому, что у нас совсем разные подходы к материалу. Там - мощь целой телеиндустрии. Наши возможности куда скромнее. Но с Иваном Мизерским, соавтором и режиссером программы, мы считаем - в этом и наше преимущество! Посмотрите на нынешнюю ситуацию в интернете. Там огромные аудитории способны собирать стартапы, вообще созданные, что называется, на коленке! Главное - искренность и правда! Ну и чуточка везения, конечно (улыбается - С.Ч.).

- В чем же искренность и правда «Громкого дела»?

- Огромную поддержку в создании передачи нам оказывают следственные органы, пресс-службы МВД и Следственного комитета республики. Предоставляют нам материалы наиболее громких расследований прошлого.

Мы выбираем, конечно, те, в которых есть драматургическая основа. Я их изучаю. Набрасываю сценарный план. Все в основном строится на реконструкции происходивших событий. Правоохранительные органы нам предоставляют материалы оперативных съемок, мы записываем интервью с руководителями ведомств, следователями, ведшими в свое время эти дела. Но большая часть проекта отводится именно организации постановочных съемок. В этом и сложность, и главная интересность этой работы! Шаг за шагом восстанавливать хронологию событий преступлений, в свое время ставших в Саранске и Мордовии резонансными, - очень увлекательно. О такой работе я мечтала всегда!

- В постановочных съемках вы задействуете профессиональных актеров?

- В основном это сотрудники телекомпании НТМ (смеется на мое недоумение - С.Ч.). В этом мы находим полное понимание и поддержку у директора Сергея Викторовича Волкова, который во многом нас и вдохновил на эту работу. Кроме того, мы благодарны и сотрудникам МВД, которые тоже соглашались принимать участие в качестве актеров в наших постановочных эпизодах. Их помощь очень важна, потому что добавляет жизни в кадр!

Конечно, съемочный период требует много сил и времени. Например, при подготовке второго выпуска передачи (про сатанистов) - он тоже уже в работе - мы долго и тщательно искали натуру для съемок: заброшенные дачи; таскали туда буквально на себе баулы с инвентарем и реквизитом. Стремились, чтобы все было максимально правдоподобно.

- Какие планы у вашего творческого тандема с Мизерским на будущее?

- Планы достаточно амбициозные (улыбается - С.Ч.). И Иван, и я очень любим качественную документалистику. Но все зависит от того, насколько зрители примут наши первые передачи. Если оценят наш труд по достоинству, то будем продолжать двигаться и развиваться в этом направлении. Ведь ярких, резонансных дел, успешно расследованных в прошлые десятилетия, достаточно много. И как знать, возможно, постепенно, если все удачно будет складываться, мы будем приближаться к современным событиям. Но прогнозы - дело неблагодарное…

Я всегда мечтала заниматься чем-то именно таким на телевидении. К тому же для меня сейчас это новый и очень ценный опыт. И очень хочется, чтобы он был удачным. А для этого нужно просто все сделать очень качественно. Конечно, для нас с Иваном это первые шаги. Во многом мы движемся на ощупь. Но тем эта работа и интересна.

- Яна, раскройте тайну: чему же будет посвящен первый выпуск передачи «Громкое дело»?

- Это история о маньяке, который орудовал в Саранске в 2005 году и жертвами которого стали три девушки, также очень много было тех, на кого он покушался, но оставшихся в живых. Перед нами стаяла очень трудная задача, так как, сами понимаете, тема очень специфическая. Мы намеренно старались там до самого последнего кадра выдержать интригу, не называя имени преступника, насыщая буквально каждый кадр действием и эмоциональным напряжением. Насколько нам это удалось - пусть решают зрители. Премьера программы «Громкое дело» состоится в вечерних эфирах каналов ОТР и НТМ 27 января.

Беседовал

Сергей ЧЕРНАВИН