ДОСТОЙНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

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По сложившейся годами традиции в преддверии новогодних торжеств состоялись чемпионат и первенство Мордовии в помещении, а также Мемориал Ивана Фатькина - соревнования, которые проводятся в нашей республике на протяжении 30 лет. Стартам, венчавшим собой очередной сезон, предшествовало награждение лауреатов проекта Всероссийской федерации легкой атлетики «1000 талантов».
В ходе торжественного открытия экипировку юным мордовским спортсменам вручил президент Федерации легкой атлетики Республики Мордовия Михаил Храмов. Параллельным курсом тренеры легкоатлетов были награждены специальными дипломами ВФЛА. А еще специальными призами были награждены тренеры и спортсмены, чьи показатели стали рекордными для Мордовии.
Как отметил главный судья соревнования Вячеслав Мочалов, перспективные спортсмены добились высоких результатов. Николай Горин в мужском забеге на 3000 метров победил с результатом 8:14.2. Анастасия Шукшина на аналогичной дистанции у женщин финишировала со временем 9:43.2. В прыжках в высоту Дмитрий Чернусь и Денис Шуняев отметились результатами за 2 метра, а Олеся Трескина, выступая в возрастной группе 2005 - 2006 годов рождения, преодолела планку в 1,6 метра. Андрей Сидоров в беге на 200 метров первенствовал с результатом 21,9. Ирина Белова пробежала тот же отрезок с цифрами 24,2. Артем Уткин в беге на 60 метров с барьерами уложился в 8 секунд ровно. В прыжках в длину примечателен результат Юлии Исаевой (5,87 метра).
Призы памяти Валерия Запрялова получили бегуны на 400 метров Алексей Серов и Мария Девяткина (оба - Нижегородская область). Кубки Ивана Фатькина были вручены Ирине Беловой, Дмитрию Москаеву, Юлии Инковой и Маргарите Бусаровой. По итогам соревнований сформирована сборная Мордовии по беговым дисциплинам, прыжкам и толканию ядра в четырех возрастных группах (взрослые, молодежь, юниоры и юноши).
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