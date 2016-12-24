«МОРДОВИЯ-2007» И «МОРДОВИЯ-2009» ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ В РОДНЫХ СТЕНАХ

Двумя убедительными победами юных футболистов Мордовии завершились всероссийские турниры, состоявшиеся в Саранске в новогодние и рождественские каникулы. С 3 по 7 января под сводами Футбольно-легкоатлетического манежа на Светотехстрое соперничали команды 2009 года рождения, а следом, с 8 по 12 января, свое мастерство демонстрировали ребята двумя годами старше. И если первые соперничали в привычном детском формате (на полполя), вторые - полномасштабно использовали изумрудный газон. Но в этом нет ничего удивительного. Ведь уже весной 13-летним дарованиям предстоит дебютировать в первых для себя официальных соревнованиях - приволжском этапе юношеского первенства России.

Но обо всем по порядку. «Мордовия-2009», ведомая Алексеем Федюниным и Александром Корнеевым, стала сильнейшей в круговом состязании с участием восьми команд. В подобных турнирах очень важно предельно собранно пройти всю дистанцию, стараясь не допускать осечек как в матчах с конкурентами, так и в поединках с теми, кто пока еще в спор за медали не вклинивается, но вполне способен отнять очки. Интрига в борьбе за «золото» сохранялась вплоть до последнего тура, но в итоге наша перспективная команда не позволила усомниться в собственных притязаниях. Примечателен и тот факт, что победный гол в решающем рандеву с пензенским «Агромаркетом» был забит на последних секундах встречи. Причем забит в шикарном стиле - неберущимся ударом со штрафного в исполнении центрального защитника.

Сводная статистика выступлений первого состава «Мордовии-2009» на домашнем турнире выглядит следующим образом: ДЮСШ Рузаевка - 14:0 (Егор Игнатьев - 6, Назар Трофимов - 3, Вадим Никонов - 2, Данила Воробьев, Максим Федотов, Артур Пырчев), «Мордовия-2009-2» Саранск - 2:1 (Иван Гринин, Данила Воробьев), «Металлург» Выкса - 2:1 (Егор Игнатьев, Артур Пырчев), «Университет» Ульяновск - 11:0 (Егор Игнатьев - 2, Артур Пырчев - 2, Данила Шукшин - 2, Максим Федотов - 2, Назар Трофимов, Егор Гуляйкин, Иван Гринин), СШ Димитровград - 8:0 (Егор Игнатьев - 2, Данила Шукшин - 2, Иван Гринин, Максим Федотов, Егор Гуляйкин, Назар Трофимов), «Мордовия-2010» Саранск - 1:0 (Егор Игнатьев), «Агромаркет» Пенза - 1:0 (Илья Кузнецов).

«Бронзу» увезли домой юные представители Димитровграда, с «деревянными» медалями остался выксунский «Металлург». Но отдельной строкой стоит отметить и «Мордовию-2010». Подопечные Рафаэля Асиряна и Алексея Бессонова - заслуженно пятые, что, учитывая разницу в возрасте, можно считать полноценным успехом. Лавры лучшего бомбардира турнира примерил Егор Игнатьев, огорчавший вратарей соперников 12 раз. Наряду с ударным форвардом «Мордовии-2009-1», индивидуальных призов добились: как лучший защитник - Дмитрий Коняшкин («Мордовия-2010»), как лучший полузащитник - Матвей Аверкин («Мордовия-2009-2»).

«Мордовия-2007» порадовала своих тренеров и родителей чемпионскими лаврами на всероссийском турнире «Победа», приуроченном к грядущей 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Призовой фонд оспаривали 16 команд из 10 городов - Саранска, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Иванова, Череповца, Пензы, Нижнекамска, Рузаевки, Сарова и Бугульмы.

На групповом этапе подопечные Алексея Шкаева и Никиты Асташкина поочередно победили нижегородский «Радий-2» - 5:0 (Ясин Бикмаев - 2, Даниил Савочкин, Кирилл Беляев, Даниил Федотов), саровский «Икар» - 1:0 (Александр Фадейкин) и бугульминскую ТНГ - 3:0 (Ясин Бикмаев, Даниил Федотов, Алим Ахметов). Путевка в финал была добыта в матче с череповецким ЦРФ. Ворота гостей из Вологодской области, доселе находившиеся в «сухом» состоянии, распечатали Артем Кондин и Александр Фадейкин. Итоговый счет - 2:0. В другой полуфинальной паре ребята из пензенской ДЮСШ-8 с аналогичным результатом победили земляков из «Зенита».

А вот в финале, проходившем воскресным вечером, интриги не случилось. Счет 5:0 говорит сам за себя. Голами в ворота соседей из региона-58 отметились Алим Ахметов (дважды), Даниил Федотов, Кирилл Беляев и Даниил Савочкин. Таким образом, воспитанники главной футбольной школы республики не только победили во всех своих матчах, но и сохранили собственные ворота в неприкосновенности. Заслуженные трофеи и медали юным чемпионам, призерам и лучшим игрокам вместе с директором МЦПЮФП «Мордовия» Сергеем Савочкиным вручали доморощенные футболисты ФК «Мордовия» Руслан Навлетов, Денис Соболев и Александр Теняев.

Напоследок отметим и ребят из рузаевской ДЮСШ, которые в первые новогодние деньки гостили в Казани, где достойно представили Мордовию на популярном турнире «Кубок Волги». На первом групповом этапе юные рузаевцы поочередно победили чебоксарский «Легион» - 9:0 (Кирилл Кшняйкин - 4, Лев Лимонников - 2, Алмаз Шубин, Кирилл Кузнецов, Андрей Щенников), казанский «Юнит» - 2:1 (Лев Лимонников, Кирилл Кшняйкин) и чувашский «Канаш» - 1:0 (Алмаз Шубин). На втором групповом этапе состоялись еще два матча - со сверстниками из нижнекамского «Нефтехимика» - 1:1 (Алмаз Шубин) и волгоградского «Торнадо» - 1:0 (Данила Василькин). Как следствие - 1-е место в группе «F». А вот дальше госпожа Фортуна, увы, наградила своей улыбкой соперников. В полуфинале ребята из города стальных магистралей минимально уступили казанскому «Рубину» (0:1), а в «бронзовом» матче - нижнекамскому «Нефтехимику» (1:2, автор гола - Кирилл Кшняйкин). Несмотря на две неудачи, итогом выступления стало весьма высокое, учитывая уровень соперничества, 4-е место. Индивидуальным призом «Лучшему защитнику турнира» был награжден юный рузаевец Константин Спирин.