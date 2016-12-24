«Шератон» уходит из Саранска?

Камиль Ларин: «Я - разный. И хороший тоже бываю!»
Камиль Ларин успевает всё: сниматься в кино, играть в театре и вести на телевидении оригинальную музыкальную программу. И всеми своими ролями он...
Открытый в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года пятизвёздочный отель Four Points by Sheraton в Саранске в ближайшее время может сменить название. О запланированном на 2020 год ребрендинге сообщила через соцсети администрация гостиницы.
Чем вызваны эти преобразования и какой именно бренд придет на смену нынешнему, пока, правда, не уточняется. Известно только, что речь идет об «одном из лидеров гостиничной индустрии международного масштаба».
Притом особо отмечается, что новые планы и масштабные проекты не отразятся на качестве сервиса и услуг. «На время процесса ребрендинга наша гостиница продолжит работать в штатном режиме», - говорится в распространенной информации.
Камиль Ларин успевает всё: сниматься в кино, играть в театре и вести на телевидении оригинальную музыкальную программу. И всеми своими ролями он...
«нарисовал» себе известный саранский предприниматель на подряде от Министерства культуры и национальной политики
В муниципальном общественном транспорте Саранска возрастет стоимость проезда
Госдума хочет добиться запрета взимать комиссию с коммунальных платежей
Валерия Леонтьева не надо представлять: певца знают и любят несколько поколений слушателей. И любят не только за мастерское владение голосом и...
Что стоит за сплетнями о «налоговых пожертвованиях» россиян
Новый смертельный коронавирус родом из китайского Уханя держит весь мир в напряжении. Территория с десятками миллионов жителей - в плотном...
Диану Арбенину не надо представлять широкой аудитории - даже те, кто не является ее поклонником и не знаком с ее песенным творчеством, наверняка...
Горожан призывают отказаться от рискованных зимних забав
Правоохранительные органы республики на этой неделе вскрыли еще один коррупционный очаг «откатного промысла». По подозрению в получении...