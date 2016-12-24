«Шератон» уходит из Саранска?

Открытый в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года пятизвёздочный отель Four Points by Sheraton в Саранске в ближайшее время может сменить название. О запланированном на 2020 год ребрендинге сообщила через соцсети администрация гостиницы.

Чем вызваны эти преобразования и какой именно бренд придет на смену нынешнему, пока, правда, не уточняется. Известно только, что речь идет об «одном из лидеров гостиничной индустрии международного масштаба».

Притом особо отмечается, что новые планы и масштабные проекты не отразятся на качестве сервиса и услуг. «На время процесса ребрендинга наша гостиница продолжит работать в штатном режиме», - говорится в распространенной информации.



