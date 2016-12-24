В Саранске вновь ударили автопробегом по пьянству

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11 января в Саранске прошел очередной (уже седьмой по счету) автопробег, а официально - автомобильный крестный ход против пьянства за рулем, организованный Саранской епархией, Союзом православной молодёжи Мордовии и молодёжным братством «Трезвение» при поддержке ГИБДД.
Колонна, состоящая из нескольких десятков машин, проследовала по традиционному маршруту с четырьмя остановками. Сначала автолюбители доехали от Кафедрального собора до АЗС на улице Промышленной. Затем отправились к троллейбусному депо на Осипенко. А оттуда - к Республиканской больнице на ул. Победы и, наконец, к автомойке у «Огней Саранска». Маршрут по замыслу напоминал крест. На каждой остановке священнослужители читали молитвы перед иконой Богородицы «Неупиваемая Чаша». Желающим предлагалось принести обет трезвости.
К слову, по сообщению ГИБДД Мордовии, в 2019 г. зафиксировано 128 ДТП с участием нетрезвых водителей.
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