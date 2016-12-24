Снял номер с авто и требовал налить спиртного

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8 января около 5 часов утра на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога» из кафе, расположенного в Ленинском районе города. По указанному адресу прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.
Работница кафе пояснила, что между ней и постоянным посетителем произошел конфликт - мужчина просил отпустить алкоголь в долг. Не найдя понимания в своих похмельных страданиях, он вышел из кафе, но вскоре вернулся назад с регистрационным номером от машины несговорчивой продавщицы. Заполучив в свои руки столь действенный аргумент, посетитель принялся угрожать и требовал налить ему спиртного.
43-летнего дебошира сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали на месте. При осмотре автомашины, принадлежащей работнице заведения, было зафиксировано отсутствие госномера. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции.
Диану Арбенину не надо представлять широкой аудитории - даже те, кто не является ее поклонником и не знаком с ее песенным творчеством, наверняка...
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