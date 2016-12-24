Снял номер с авто и требовал налить спиртного

8 января около 5 часов утра на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога» из кафе, расположенного в Ленинском районе города. По указанному адресу прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Работница кафе пояснила, что между ней и постоянным посетителем произошел конфликт - мужчина просил отпустить алкоголь в долг. Не найдя понимания в своих похмельных страданиях, он вышел из кафе, но вскоре вернулся назад с регистрационным номером от машины несговорчивой продавщицы. Заполучив в свои руки столь действенный аргумент, посетитель принялся угрожать и требовал налить ему спиртного.

43-летнего дебошира сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали на месте. При осмотре автомашины, принадлежащей работнице заведения, было зафиксировано отсутствие госномера. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции.