Предпринимателя судят за мошенничество на 6 миллионов рублей

Kоронавирус из Китая: чего опасаться и как спасаться?
Новый смертельный коронавирус родом из китайского Уханя держит весь мир в напряжении. Территория с десятками миллионов жителей - в плотном...
В Ленинском суде Саранска готовится услышать решение по своему делу предприниматель Иван Мартынеску. По данным следствия, вместе с супругой он провернул нехитрую махинацию, в результате которой парочка разом разбогатела на многие миллионы рублей, нанеся крупный ущерб государству. В суде Иван Мартынеску держит ответ за мошенничество и подделку документов.
В Теньгушевском районе Мордовии супруги Иван Мартынеску и Анастасия Логунова создали два агропредприятия - «Кушки» и «Настюша» - и параллельно занялись ведением бизнеса. Каждый из супругов самостоятельно руководил своим предприятием, и по этой причине их дела в суде рассматриваются отдельно.
Как установило следствие, в 2012 году фирмы «Кушки» и «Настюша» приобрели оборудование для поливки сельскохозяйственных культур, потратив на это по 6 миллионов рублей. При этом бизнесменам аграрного комплекса было прекрасно известно, что в рамках поддержки фермерских инициатив государство выделяет субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники. Иван Мартынеску и его супруга Анастасия Логунова составили документы, в которых, не особо мудрствуя, просто вдвое завысили цену купленной техники. Эти подложные документы они и передали в Министерство сельского хозяйства РМ. В результате Иван Мартынеску незаконно получил субсидию из бюджета на сумму свыше 6 миллионов рублей. О махинации с незаконным получением субсидии стало известно оперативникам регионального Управления ФСБ, в отношении супругов возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Подделка документов».
Сам Иван Мартынеску своей вины в махинации не признал, но и не отрицал того факта, что совершил подделку документов.
- Следствие велось неправильно и вводило нас в заблуждение, - заявил в суде предприниматель. - Не было доказательств, кого, когда и в какое время я обманул.
Гособвинитель затребовал для Ивана Мартынеску 5 лет колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, а также обратился к подсудимому с иском о возмещении незаконно полученной от государства субсидии на 6 миллионов рублей. Теперь перед оглашением приговора суд даст предпринимателю возможность выступить с последним словом.
Новый смертельный коронавирус родом из китайского Уханя держит весь мир в напряжении. Территория с десятками миллионов жителей - в плотном...
Горожан призывают отказаться от рискованных зимних забав
Камиль Ларин успевает всё: сниматься в кино, играть в театре и вести на телевидении оригинальную музыкальную программу. И всеми своими ролями он...
Валерия Леонтьева не надо представлять: певца знают и любят несколько поколений слушателей. И любят не только за мастерское владение голосом и...
Сразу два представителя Мордовии вошли в число финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020» от Приволжского...
Что стоит за сплетнями о «налоговых пожертвованиях» россиян
В муниципальном общественном транспорте Саранска возрастет стоимость проезда
11 представителей Мордовии прошли в полуфинал конкурса «Лидеры России-2020»
Столичный градоначальник высоко оценил уровень подготовки современных школьников
Правоохранительные органы республики на этой неделе вскрыли еще один коррупционный очаг «откатного промысла». По подозрению в получении...