Предпринимателя судят за мошенничество на 6 миллионов рублей

В Ленинском суде Саранска готовится услышать решение по своему делу предприниматель Иван Мартынеску. По данным следствия, вместе с супругой он провернул нехитрую махинацию, в результате которой парочка разом разбогатела на многие миллионы рублей, нанеся крупный ущерб государству. В суде Иван Мартынеску держит ответ за мошенничество и подделку документов.

В Теньгушевском районе Мордовии супруги Иван Мартынеску и Анастасия Логунова создали два агропредприятия - «Кушки» и «Настюша» - и параллельно занялись ведением бизнеса. Каждый из супругов самостоятельно руководил своим предприятием, и по этой причине их дела в суде рассматриваются отдельно.

Как установило следствие, в 2012 году фирмы «Кушки» и «Настюша» приобрели оборудование для поливки сельскохозяйственных культур, потратив на это по 6 миллионов рублей. При этом бизнесменам аграрного комплекса было прекрасно известно, что в рамках поддержки фермерских инициатив государство выделяет субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники. Иван Мартынеску и его супруга Анастасия Логунова составили документы, в которых, не особо мудрствуя, просто вдвое завысили цену купленной техники. Эти подложные документы они и передали в Министерство сельского хозяйства РМ. В результате Иван Мартынеску незаконно получил субсидию из бюджета на сумму свыше 6 миллионов рублей. О махинации с незаконным получением субсидии стало известно оперативникам регионального Управления ФСБ, в отношении супругов возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Подделка документов».

Сам Иван Мартынеску своей вины в махинации не признал, но и не отрицал того факта, что совершил подделку документов.

- Следствие велось неправильно и вводило нас в заблуждение, - заявил в суде предприниматель. - Не было доказательств, кого, когда и в какое время я обманул.

Гособвинитель затребовал для Ивана Мартынеску 5 лет колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, а также обратился к подсудимому с иском о возмещении незаконно полученной от государства субсидии на 6 миллионов рублей. Теперь перед оглашением приговора суд даст предпринимателю возможность выступить с последним словом.