Лжеэлектрик обокрал пенсионерку

Репортер

Изрядно поиздержавшись в ходе новогодних торжеств, 39-летний безработный из Ичалковского района решил поправить свое материальное положение при помощи примитивного спектакля.

В магазине мужчина заприметил престарелую женщину, которая расплатилась за покупки и сложила несколько оставшихся купюр в кошелек. 79-летней местной жительнице и была отведена роль финансового «спонсора поневоле».

Проследив за старушкой до дома, мужчина позвонил в ее квартиру и представился электриком одного из учреждений. Под предлогом проверки счетчика он затеял возню у электрооборудования. Воспользовавшись моментом, когда хозяйка вышла из комнаты, из оставленной ею сумки «электрик» вынул кошелек и, объявив об окончании проверки, попытался покинуть жилье. Но женщина заподозрила неладное, проверила сумочку и попросила визитера вернуть украденное. Мужчина отдал пенсионерке только сам  кошелек, оставив деньги себе (5 тысяч рублей), и покинул квартиру.

По приметам, указанным потерпевшей, личность подозреваемого была установлена - им оказался безработный 39-летний мужчина, проживающий в этом же районе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

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