Лжеэлектрик обокрал пенсионерку

Камиль Ларин: «Я - разный. И хороший тоже бываю!»
Камиль Ларин успевает всё: сниматься в кино, играть в театре и вести на телевидении оригинальную музыкальную программу. И всеми своими ролями он...
Изрядно поиздержавшись в ходе новогодних торжеств, 39-летний безработный из Ичалковского района решил поправить свое материальное положение при помощи примитивного спектакля.
В магазине мужчина заприметил престарелую женщину, которая расплатилась за покупки и сложила несколько оставшихся купюр в кошелек. 79-летней местной жительнице и была отведена роль финансового «спонсора поневоле».
Проследив за старушкой до дома, мужчина позвонил в ее квартиру и представился электриком одного из учреждений. Под предлогом проверки счетчика он затеял возню у электрооборудования. Воспользовавшись моментом, когда хозяйка вышла из комнаты, из оставленной ею сумки «электрик» вынул кошелек и, объявив об окончании проверки, попытался покинуть жилье. Но женщина заподозрила неладное, проверила сумочку и попросила визитера вернуть украденное. Мужчина отдал пенсионерке только сам кошелек, оставив деньги себе (5 тысяч рублей), и покинул квартиру.
По приметам, указанным потерпевшей, личность подозреваемого была установлена - им оказался безработный 39-летний мужчина, проживающий в этом же районе.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.
Камиль Ларин успевает всё: сниматься в кино, играть в театре и вести на телевидении оригинальную музыкальную программу. И всеми своими ролями он...
Диану Арбенину не надо представлять широкой аудитории - даже те, кто не является ее поклонником и не знаком с ее песенным творчеством, наверняка...
В муниципальном общественном транспорте Саранска возрастет стоимость проезда
Бывший директор саранской управляющей компании «Юго-Западная» Виктор Авдеев останется на воле
11 представителей Мордовии прошли в полуфинал конкурса «Лидеры России-2020»
Госдума хочет добиться запрета взимать комиссию с коммунальных платежей
Валерия Леонтьева не надо представлять: певца знают и любят несколько поколений слушателей. И любят не только за мастерское владение голосом и...
Именно такое название получил очередной творческий эксперимент телеканала НТМ. Что ждет зрителей этой набирающей все большую популярность...
Горожан призывают отказаться от рискованных зимних забав
Правоохранительные органы республики на этой неделе вскрыли еще один коррупционный очаг «откатного промысла». По подозрению в получении...