Житель Саранска ответит за распространение порнографии в социальной сети

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В муниципальном общественном транспорте Саранска возрастет стоимость проезда
Сотрудники МВД по РМ закончили предварительное расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Саранска, обвиняемого в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.
Как выяснили оперативники, житель столицы Мордовии разместил на своей личной странице в одной из социальных сетей видеофайл, содержащий сцены сексуального характера. Присутствие в изъятом видеоматериале сцен порнографии подтвердили результаты комплексной экспертизы. При этом, по словам обвиняемого, он знал, что данный файл носит порнографический характер, однако не ограничил доступ к просмотру и копированию видеоролика другими пользователями. Свою вину в совершении преступления мужчина не отрицает, в ближайшее время суд определит ему наказание. К слову, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет.
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