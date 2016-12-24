Мошенники пытаются нажиться на чужой беде

Незадолго до Нового года в Чамзинке, после праздничного застольного корпоратива в кафе, пропал молодой мужчина - 35-летний глава семейства Дмитрий Федулкин.

Поначалу многие решили, что добрый молодец просто загулял, привычное дело для предновогодней недели, когда можно перемещаться от одной компании к другой и нет недостатка в компаньонах. Но мужчина не объявился и спустя несколько дней, а его местонахождение оставалось никому не известным. К слову, родные Дмитрия Федулкина сразу же забили тревогу, уверяя, что такие исчезновения не в его привычках, а значит, он угодил в беду. В сообществах в социальных сетях были опубликованы призывы делиться любой информацией, которая может пролить свет на произошедшее, к поискам мужчины подключились полицейские, спасатели и добровольцы из отряда «Лиза Алерт» Мордовия.

Но усилия всех задействованных в поисковых мероприятиях не давали положительного результата. Просмотр записей камер видеонаблюдения, обследование территории и опросы не приводили к успеху. А тут, как нередко бывает в нынешней российской действительности, ситуацией решили воспользоваться и мошенники. МВД по РМ распространило соответствующее обращение по этому поводу:

Сотрудники ММО МВД РФ «Чамзинский» совместно с Управлением уголовного розыска МВД по Республике Мордовия продолжают поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения без вести пропавшего Федулкина Дмитрия Васильевича, 1984 г.р.

Напомним, 27.12.2019 в 23:00 мужчина вышел из кафе, расположенного в поселке Чамзинка по улице Республиканской, в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

К розыску без вести пропавшего привлечены родственники и друзья Дмитрия Федулкина, сотрудники предприятия, где он работает, волонтеры поисковых отрядов и общественность.

Вместе с тем в некоторых социальных сетях была распространена недостоверная информация о сборе денежных средств, который якобы объявила семья без вести пропавшего.

МВД по Республике Мордовия заявляет, что родственники разыскиваемого подобные сообщения не публиковали. Вероятно, данной ситуацией хотят воспользоваться недобросовестные граждане, которые от лица его родных распространили данную информацию с целью получения денежных средств.

Сотрудники полиции рекомендуют проявлять бдительность и не перечислять денежные средства незнакомым лицам.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам в Чамзинке: 8 (3437) 2-12-58, 2-13-84 или 02.