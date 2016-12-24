Федеральный центр добавил Мордовии 471 миллион рублей

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Большую часть этой суммы (а точнее, 300 миллионов рублей) составляют, как было объявлено на очередной сессии Госсобрания РМ, дотации на обеспечение сбалансированности бюджета 2019 года. Деньги эти пойдут на обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения льготных категорий граждан. Еще 124 миллиона получат сельхозпроизводители с целью компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера. Оставшиеся средства направлены на стимулирование программ жилищного строительства и капремонта многоквартирных домов, а также на выплаты многодетным семьям.
Камиль Ларин успевает всё: сниматься в кино, играть в театре и вести на телевидении оригинальную музыкальную программу. И всеми своими ролями он...
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