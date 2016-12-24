Федеральный центр добавил Мордовии 471 миллион рублей

Социум

Большую часть этой суммы (а точнее, 300 миллионов рублей) составляют, как было объявлено на очередной сессии Госсобрания РМ, дотации на обеспечение сбалансированности бюджета 2019 года. Деньги эти пойдут на обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения льготных категорий граждан. Еще 124 миллиона получат сельхозпроизводители с целью компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера. Оставшиеся средства направлены на стимулирование программ жилищного строительства и капремонта многоквартирных домов, а также на выплаты многодетным семьям.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Кровавое «сафари»

Заслуженный врач РМ Игорь Горячев отвечает в суде за убийство на охоте 15-летнего школьника

«Ученик года-2020»

Столичный градоначальник высоко оценил уровень подготовки современных школьников

За взятки держали оборону

Правоохранительные органы республики на этой неделе вскрыли еще один коррупционный очаг «откатного промысла». По подозрению в получении...

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу