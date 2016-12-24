На строительство двух медучреждений Мордовия получит почти 2,75 миллиарда рублей

Распоряжением Правительства страны утверждено адресное распределение субсидий, предоставляемых в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на строительство медицинских учреждений в ряде российских регионов.

Как следует из документа, в течение ближайших трех лет в субъекты Федерации будет направлено свыше 95 млрд рублей. Из них 2 миллиарда 745 миллионов рублей получит Мордовия.

Большая часть указанных средств - 936,7 млн в 2020-м и 975,9 млн руб. в 2021 году - пойдет на возведение 150-коечного хирургического отделения Детской республиканской клинической больницы в Саранске. Еще 294,5 млн рублей в текущем и 537,9 млн в следующем году планируется направить на строительство поликлиники Республиканского онкологического диспансера. Новый корпус площадью 9,65 тыс. квадратных метров рассчитан на 200 посещений в смену.

Отметим также, что оба этих объекта будут сданы в строй уже в следующем году.