На строительство двух медучреждений Мордовия получит почти 2,75 миллиарда рублей

Талантам нужно помогать
Президент страны раскрыл уроженцу Саранска главный секрет успеха национальных проектов
Распоряжением Правительства страны утверждено адресное распределение субсидий, предоставляемых в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на строительство медицинских учреждений в ряде российских регионов.
Как следует из документа, в течение ближайших трех лет в субъекты Федерации будет направлено свыше 95 млрд рублей. Из них 2 миллиарда 745 миллионов рублей получит Мордовия.
Большая часть указанных средств - 936,7 млн в 2020-м и 975,9 млн руб. в 2021 году - пойдет на возведение 150-коечного хирургического отделения Детской республиканской клинической больницы в Саранске. Еще 294,5 млн рублей в текущем и 537,9 млн в следующем году планируется направить на строительство поликлиники Республиканского онкологического диспансера. Новый корпус площадью 9,65 тыс. квадратных метров рассчитан на 200 посещений в смену.
Отметим также, что оба этих объекта будут сданы в строй уже в следующем году.
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