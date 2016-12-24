В Саранск привезут великие христианские святыни

2 февраля в Иоанно-Богословский собор Саранска прибудут частицы шипа из тернового венца Иисуса Христа и частицы Древа Креста Господня. Встреча святынь запланирована на 8:45. Как ожидается, в мордовскую столицу их доставит протоиерей Максим Кокорев - известный историк Церкви, специалист по литургике, ректор Самарской духовной семинарии.

Верующие смогут с молитвами приложиться к святыням, когда их установят на аналой. Далее в храме пройдет миссионерская Литургия, которую возглавит отец Максим. Богослужение, как отмечается, благословлено митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием и организовано духовенством старейшего прихода столицы Мордовии по многочисленным просьбам прихожан. В так называемом старом соборе святыни будут находиться в течение месяца.