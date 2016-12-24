В прошлом году горожане приватизировали 477 жилых помещений

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По сообщению Городского жилищного агентства, в прошлом году в собственность граждан из муниципального жилищного фонда Саранска было передано 477 жилых помещений.

Всего же с 1 июля 1992 года в республиканской столице приватизировано 87703 жилых помещения, то есть 90,4 процента муниципального жилфонда.

Следует напомнить, что в основу приватизации заложен принцип добровольности приобретения гражданами жилья в собственность. С февраля 2017-го бесплатная приватизация жилья является бессрочной.

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