В прошлом году горожане приватизировали 477 жилых помещений

По сообщению Городского жилищного агентства, в прошлом году в собственность граждан из муниципального жилищного фонда Саранска было передано 477 жилых помещений.

Всего же с 1 июля 1992 года в республиканской столице приватизировано 87703 жилых помещения, то есть 90,4 процента муниципального жилфонда.

Следует напомнить, что в основу приватизации заложен принцип добровольности приобретения гражданами жилья в собственность. С февраля 2017-го бесплатная приватизация жилья является бессрочной.