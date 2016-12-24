Муниципальные служащие получат прибавку к окладу

Об этом также было объявлено на сессии городского Совета депутатов.

Решение, как утверждается, было принято во исполнение распоряжения Правительства страны от 13 марта 2019 года, согласно которому оклады должностных лиц и муниципальных служащих должны быть увеличены на 4,3 процента.

«В среднем надбавка составит 660 рублей, - уточнил саранский градоначальник Петр Тултаев. - Многие думают, что у чиновников огромные зарплаты. Но это не так. В администрации города главные специалисты получают около 15 тысяч рублей. Да и то в последнюю очередь, после работников муниципальных предприятий и казенных учреждений. У нас большая текучесть кадров. Только в 2019 году уволились 46 человек. Притом штатная численность работников администрации и без того невелика. И люди наверняка знают об этом. Недавно на встрече с жителями Николаевки я предложил им поработать чиновниками. Но получил отказ. Аргумент один: низкая заработная плата».