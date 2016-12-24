Муниципальные служащие получат прибавку к окладу

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Об этом также было объявлено на сессии городского Совета депутатов.

Решение, как утверждается, было принято во исполнение распоряжения Правительства страны от 13 марта 2019 года, согласно которому оклады должностных лиц и муниципальных служащих должны быть увеличены на 4,3 процента.

«В среднем надбавка составит 660 рублей, - уточнил саранский градоначальник Петр Тултаев. - Многие думают, что у чиновников огромные зарплаты. Но это не так. В администрации города главные специалисты получают около 15 тысяч рублей. Да и то в последнюю очередь, после работников муниципальных предприятий и казенных учреждений. У нас большая текучесть кадров. Только в 2019 году уволились 46 человек. Притом штатная численность работников администрации и без того невелика. И люди наверняка знают об этом. Недавно на встрече с жителями Николаевки я предложил им поработать чиновниками. Но получил отказ. Аргумент один: низкая заработная плата».

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