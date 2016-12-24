В школьных столовых мордовской столицы подорожало питание

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Решением Совета депутатов городского округа Саранск увеличена стоимость муниципальной услуги по организации питания в школьных столовых.

С января горячие завтраки для учеников 1-4 классов обойдутся уже в 45 рублей, обеды - в 55 рублей. Соответственно, подорожало и питание для учащихся 5-11 классов - до 50 и 60 рублей. Детям, посещающим «продленки», также предлагаются полдники за 22 руб. в день.

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