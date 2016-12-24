Бюджет города на 2020 год не стал профицитным

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Более трети вопросов, включенных в повестку предновогодней сессии Совета депутатов городского округа Саранск, касались бюджетного финансирования.
Прежде всего, в связи с изменением объема собственных доходов и межбюджетных трансфертов доходная часть казны 2019 года выросла до 7 миллиардов 553,8 миллиона рублей. Дополнительно поступившие средства в размере 685,7 миллиона рублей направлены преимущественно на решение социальных задач. Таких, например, как переселение граждан из аварийного жилья, создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях, укрепление материально-технической базы организаций культуры.
Бюджет-2020 обещает стать не менее напряженным. Расходы городской казны оцениваются в 5058,5 млн рублей, тогда как поступления - в 4,76 миллиарда. Дефицит, таким образом, представляется весьма существенным (294,4 млн руб.). В особенности если учесть, что собственные доходы города не дотягивают и до 2,95 миллиарда рублей. «Львиная доля средств направляется на социальные нужды, но, как бы сложно ни было, мы выполним все свои обязательства!» - объявил на сессии мэр Саранска Петр Тултаев.
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