В Саранске на Крещение оборудуют места для купания

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В воскресенье, 19 января, православные отметят Крещение Господне. Администрацией города и муниципальными предприятиями для купания будет организовано 11 мест:

на пруду по ул. Гончарова;

на Лесном озере;

на пруду в Детском парке по улице Грузинской;

на водоемах:

стадиона «Старт» (2 купели),

в Зеленой роще,

у «Огней Саранска»;

купель в районе храма Иоанна Кронштадтского (на ул. Солнечной);

пруд в районе Иоанна Богословского мужского монастыря (с. Макаровка, ул. Нагорная, 35);

святой источник, освященный во имя иконы Казанской Божьей Матери (с. Куликовка, ул. Чапаева, 23);

святой источник Апостолов Петра и Павла (д. Полянки, ул. Юбилейная);

пруд в п. Добровольный по ул. Дачной.  

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