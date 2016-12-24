В Саранске на Крещение оборудуют места для купания

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Что стоит за сплетнями о «налоговых пожертвованиях» россиян
В воскресенье, 19 января, православные отметят Крещение Господне. Администрацией города и муниципальными предприятиями для купания будет организовано 11 мест:
на пруду по ул. Гончарова;
на Лесном озере;
на пруду в Детском парке по улице Грузинской;
на водоемах:
стадиона «Старт» (2 купели),
в Зеленой роще,
у «Огней Саранска»;
купель в районе храма Иоанна Кронштадтского (на ул. Солнечной);
пруд в районе Иоанна Богословского мужского монастыря (с. Макаровка, ул. Нагорная, 35);
святой источник, освященный во имя иконы Казанской Божьей Матери (с. Куликовка, ул. Чапаева, 23);
святой источник Апостолов Петра и Павла (д. Полянки, ул. Юбилейная);
пруд в п. Добровольный по ул. Дачной.
Что стоит за сплетнями о «налоговых пожертвованиях» россиян
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