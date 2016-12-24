Павел Прилучный: «Мой герой превозносит свободу»

Актер рассказал о своем герое в картине «Союз Спасения», новых киноролях и отношении к профессии

Недавно на экраны кинотеатров вышел фильм «Союз Спасения», где Павел Прилучный играет одного из предводителей восстания декабристов 1825 года Павла Пестеля. И это, по признанию актера, один из немногих фильмов, где у него напрочь отсутствует любовная линия.

Нелишне сказать, что на данный момент Павел Прилучный - один из самых востребованных российских актеров. И ему нередко приходится сниматься параллельно в нескольких кинопроектах. И он каким-то неведомым образом все это успевает, да еще и находит время для воспитания детей и общения со своей прекрасной половиной - актрисой Агатой Муцениеце, с которой они в нынешнем году будут отмечать девятилетие свадьбы и с которой его вот уже несколько лет упорно разводят злые языки. Обо всем этом нам удалось поговорить с Павлом Прилучным.

Идея выше любви

- В только что вышедшем на киноэкраны «Союзе Спасения» вы исполнили роль Павла Пестеля. Что скажете о своем персонаже?

- Это мой первый исторический проект. Впервые у моего героя нет любовной линии. Он фанатик, а любовь всегда отвлекает от дела. Его задача - достижение своей политической цели. Мой герой превозносит свободу во всех смыслах этого слова. Революционный путь к свободе людей, к внутренней свободе, а не только к свободе от крепостного права. Он - маниакальный человек, зацикленный на своей идее, и кроме нее он ничего не видит.

- Кстати, у вас есть татуировки. Не создают ли они сложности при съемках в исторических проектах?

- Нет. Есть прекрасный современный грим, и я даже не думаю об этом. Все довольно легко закрыть и спрятать.

Рэп, увы, не проще пареной репы…

- Сейчас вы снимаетесь в фильме «Рил ток», играете рэпера по имени Нэйм. Говорят, вам там пришлось петь?

- Почти так. Я читаю рэп.

- Как ощущения?

- Я человек музыкальный - у меня есть музыкальное образование. Я раньше думал, что рэп - это такая легкая история. И кроме того, для меня это казалось бредом - я не понимал, что поют эти люди. Когда я все это начал делать в фильме, то понял, что у меня все получается просто ужасно!

- Почему?

- Потому что у меня нет абсолютно никакого сходства с рэперами!

- Что, так сложно читать рэп?

- Да. Особенно это касается современного рэпа. И эта роль - на преодоление большого внутреннего сопротивления. Не знаю, что в итоге из этого получится… Но людям нравится, как я справляюсь со всем этим…

- С вами кто-то работал, чтобы научить правильно читать рэп? Или, может, специально слушали определенные композиции, чтобы быть в теме?

- Да, разных рэперов слушал. И с нами работает известный рэпер Нигатив, что радует. Он пишет нам тексты. И эти тексты действительно интересные, и со смыслом, а не просто набор слов. Но все-таки наша история больше не про рэп-культуру, а про человеческие отношения… Не знаю, как всё получится. Могут быть такие крайности: либо киноленту разгромят - либо скажут, что получилось здорово. Зрители решат...

Сыграть предателя

- Какие еще фильмы с участием Павла Прилучного нас ждут в ближайшее время?

- Следующий проект будет с режиссером и продюсером Ренатом Давлетьяровым. Эта история уже вот-вот запускается вместе с киностудией Тимура Бекмамбетова. Это история про летчиков. Действие происходит в 1941 году.

- Я слышала, этот проект с рабочим названием «Летчик» обещает быть интересным…

- Да, к нему долго готовились. Планировали запустить раньше, но решили взять небольшую паузу, и вот с января начнутся съемки, довольно сложные: будет много полетов, причем реальных: нас будут готовить, учить управлять самолетом…

- Кого вы там играете?

- Летчика, который переметнулся к немцам и стал обучать летному делу обычных солдат. Он добился там многого и стал уважаемым человеком в Германии. Такая негативная роль, но очень интересная.

- Раньше вы никогда не сидели за штурвалом самолета?

- Ни разу. Но мне интересно порулить самолетом.

- Вы от многих предложений в кино отказываетесь?

- Нет. Я снимаюсь во всём.

- То есть табу у вас нет?

- Нет - у меня же двое детей! (Смеется.)

Нравственные ориентиры

- Кстати, о детях. При такой занятости вы успеваете уделять время детям и супруге?

- Всё успеваю.

- Съемки многих проектов - как, например, тот же «Рил ток» - проходят в Санкт-Петербурге. Получается, что вы живете на два города?

- Да. Если выходные и дети не в школе, то мы все вместе отправляемся в Питер. Если у меня свободное время, то мы обязательно куда-то с ними идем гулять, если есть возможность, то отправляемся вместе отдыхать. Я им достаточно времени уделяю, и проводим его всегда с пользой.

- Чем радуют? Насколько я знаю, сын Тимофей уже пошел в школу?

- Да, в нулевой класс. Мы перевелись в другую школу - отдали его в церковную. Он, конечно, сильно изменился за это время: у него появились правильные жизненные понятия. И мне очень нравится, как там все устроено по обучению.

- Почему такой выбор? Чье это было решение?

- Это было мое решение. Мне кажется - судя по всему, что сейчас происходит в мире, - что нынешней молодежи не хватает нравственных ориентиров. И мне захотелось, чтобы у моего ребенка они были.

- Кстати, проблема многих современных детей - гаджеты. Они практически живут в них - постоянно играют. Вы разрешаете сыну ими пользоваться?

- Я запретил Тимофею гаджеты в три года - поскольку у нас стали возникать дикие истерики, когда их забираешь. Поэтому мы решили распрощаться с ними.

- Дочь Мия чем радует? Обычно девочки из папы вьют веревки, и им все прощают.

- Да, это есть! (Смеется.) Это прямо такая женщина уже. Ей три с половиной года, и она - абсолютная дама. Все качества настоящей девочки у нее уже есть.

Ужасы актерской профессии

- Мама - актриса, папа - актер. Вы хотели бы, чтобы ваши дети продолжили актерскую династию?

- Нет, никогда! Ужасная профессия, и ничего хорошего из этого не выйдет: их ожидает несчастье и сумасшествие! (Смеется.)

- Но вы же не несчастны!

- Откуда вы знаете? Вы не можете утверждать это на сто процентов! (Улыбается.)

- Мне хочется в это верить. Ну честно: вы бы хотели сменить профессию? Условно - отмотать время назад и выбрать другую работу?

- Если уже убрать все шутки - то, конечно же, мне нравится моя профессия, и я получаю от нее удовольствие. Но если отвечать на ваш второй вопрос - то, наверное, я бы выбрал спорт. Я им занимался в детстве.

- Как относитесь к тому, что пресса часто пишет про вашу семью какие-то новости, которые не соответствуют действительности? Например, что вы разводитесь с супругой или ждете третьего ребенка?

- Если честно - не обращаю на это внимания. А если быть точнее - мне все равно, что пишет пресса о нас…