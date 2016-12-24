Карты, деньги, два звонка

Аферисты списывают с банковских карт жителей Мордовии сотни тысяч рублей

В Мордовии не проходит и одной недели, чтоб не появилась информация об очередной жертве телефонных аферистов, у кого злоумышленники увели все деньги с банковской карты. Причем используются расхожие и уже успевшие набить оскомину сценарии облапошивания. И происходит это на фоне массированной информационной кампании по всем СМИ с разъяснениями, как не попасться на удочку мошенников.

В Рузаевском районе полицейские возбудили уголовное дело, после того как 32-летний местный житель пожаловался сотрудникам правопорядка, что с его карты неизвестные списали почти 100 тысяч рублей.

Как рассказал полицейским потерпевший, 12 января ему на мобильный телефон поступил звонок от мужчины, выдававшего себя за сотрудника службы безопасности финансового учреждения. Звонивший пояснил, что в настоящий момент кто-то пытается списать денежные средства с его банковской карты. Под предлогом предотвращения несанкционированного доступа к сбережениям неизвестный попросил потерпевшего продиктовать ему данные банковской карты и код, пришедший в СМС-сообщении. После получения необходимой информации со счета последнего были списаны денежные средства в сумме 99 тысяч 715 рублей. Сейчас сотрудники полиции работают над установлением личности злоумышленников.

Еще более крупной суммы денег при аналогичных обстоятельствах лишилась 36-летняя жительница Ичалковского района. Она обратилась в полицию с заявлением о хищении с ее банковской карты 381 600 рублей. По словам дамы, ей также поступил звонок от неизвестного, который проявил заботу о сохранности ее сбережений - мужчина предупредил, что с карты клиентки кто-то пытается перевести на сторонний счет крупную сумму. Отменить эту мошенническую операцию можно было, только сообщив данные банковской карты и коды из поступивших смс. Обеспокоившись перспективой потерять деньги, женщина выдала всю запрошенную информацию, которая позволила телефонному аферисту обчистить счет молодой женщины. По данному факту полицейские проводят проверку.

МВД по Республике Мордовия предупреждает граждан об участившихся случаях мошенничеств с использованием банковских карт и рекомендует соблюдать простые правила защиты персональных данных, что позволит не поддаваться на уловки телефонных мошенников.

Прежде всего, не стоит перезванивать на номера телефонов, указанные в сомнительных смс-сообщениях. Общение с сотрудниками финансовых учреждений должно происходить либо при личной встрече, либо по телефонам, указанным на банковской карте.

Запомните, банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов. Никому не сообщайте PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Для зачисления средств на ваш счёт достаточно лишь 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Держателям платежных карт также следует помнить, что передача третьим лицам платежных карт и предоставление сведений о ПИН-кодах являются нарушениями порядка использования электронных средств платежа, влекущими в последующем отказ банков в возмещении денежных средств держателю по несанкционированным операциям.