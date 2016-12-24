«Виктория» Валерия Леонтьева

Валерия Леонтьева не надо представлять: певца знают и любят несколько поколений слушателей. И любят не только за мастерское владение голосом и отборный репертуар, но и за то, что на концертах он всегда выкладывается на все сто! Прошедший год для певца был знаковым. Весной он отметил 70-летие, празднование которого продлилось фактически до конца декабря: певец дал более 100 концертов по всей России. В завершение всей этой череды чествований и творческих отчетов Валерию Яковлевичу в Кремле вручили одну из самых почетных наград: национальную музыкальную премию «Виктория» - «За вклад в развитие отечественной популярной музыки». Вручал награду Валерию Леонтьеву его старинный друг Игорь Крутой. Зал стоя аплодировал выдающемуся артисту.

Небо, лодка, океан…

- Валерий Яковлевич, признайтесь: сердце дрогнуло, когда такую престижную статуэтку вручали - «За вклад в развитие…»?

- Конечно, дрогнуло. Я же не электронный механизм, а живой человек. Награда очень почетная, и радость от того, что мне ее вручили, тоже большая.

- А для чего, по-вашему, нужны эти премии?

- Премии нужны для того, чтобы люди могли восторжествовать от того, что они сотворили что-то интересное, яркое, нужное людям. Что их достижения замечены, о них узнало еще больше людей.

- Вы отметили 70-летие. Вам, наверное, столько подарков было! Какие больше всего запомнились?

- Была целая лавина подарков, так что все вспомнить просто невозможно. Один из них - ящик шоколада, на обертках которого изображен я в различных своих концертных костюмах. Я жую его по сей день. Еще мне подарили микрофон с моим логотипом…

- Есть ли какой-то подарок, которого вам не хватает?

- Лодку хотел бы. Просто обычную моторную лодку. У меня был опыт вождения лодки, но ее самой как таковой никогда не было.

- Для чего она вам нужна?

- Чтобы выйти в океан, заглушить мотор, улечься и смотреть на небо...

- Тогда вам нужна яхта!

- Да, это было бы еще лучше. Но мечтаю пока только о лодке. Знаю людей, у которых были яхты. У них - два праздничных дня: когда они ее купили - и когда удалось продать! (Смеется.) Яхту содержать - дело очень хлопотное, проще взять в аренду…

Любимая публика

- Многие артисты после такого концертного марафона, какой был у вас в прошлом году, уходят в отпуск, и вы, наверное, так же поступите. Где будете его проводить? И есть ли у вас любимые места для отдыха?

- Отпуск проведу в Майами, а отдыхать люблю на различных островах.

- А в России где вам больше всего нравится?

- Из наших городов больше всего люблю Санкт-Петербург. Особенно летом.

- За что?

- Сложно сказать. Очень нравится мне этот город. Раньше любил за обилие рюмочных - потому что можно было съесть маленький бутерброд с селедкой и выпить рюмочку.

- А сейчас за что любите?

- За воспоминания! (Смеется.) За публику люблю - в Питере она особая. За то, что на протяжении стольких лет я отмечал свой день рождения на сцене концертного зала «Октябрьский» - и всегда с неизменными аншлагами!..

Кепка-невидимка

- Как вы поддерживаете фигуру? Диеты, спортзал?

- Ни то, ни другое - работа. В прошлом году у меня было 120 концертов. А я же на сцене не стою - я работаю синхронно со своим балетом. Какой спортивный зал? Я и так после выступления падаю от усталости.

- Значит, вам надо больше отдыхать!

- Да, вы абсолютно правы. Именно так и хочу поступить в новом году.

- Как расслабляетесь?

- Лежа на диване. Сейчас как-то заинтересовался сериалами. Раньше не любил, а теперь меня от них не оторвать.

- Какие нравятся?

- Абсолютно разные. Я очень люблю космические - различные одиссеи, и прочее, прочее. А сейчас смотрю английский исторический сериал «Аббатство Даунтон».

- А есть любимый полнометражный фильм?

- Один сложно назвать любимый - мне многие нравится. Но сейчас почему-то в памяти возник старый фильм «Мужчина и женщина»… Недавно смотрел «Джокера» - и тоже понравился…

- А где вы его смотрели?

- Был на гастролях в Воронеже и тихонько пошел в обычный кинотеатр - у группы как раз был выходной. Зашел в зал в кепке, чтобы никто не узнал и не обратил на меня внимания. Удалось проскочить незамеченным.

- С супругой как свободное время проводите?

- Тоже ходим в кинотеатры. Конечно, и рестораны посещаем. Любим суши, тайскую кухню…

Возраст мудрости

- В Москве на улицах пробки, и многие артисты признаются, что им нередко приходится спускаться в метро. А вы давно туда спускались?

- Последний раз я был в метро в 1979 году. Больше такой необходимости, к счастью, не возникало. Мне больше нравится в машине ездить.

- Вы сами за руль садитесь?

- Нет, в Москве я машину не вожу - профессиональной водитель справляется с этим лучше, чем я. А когда бываю в Испании, то беру в аренду автомобиль - и с удовольствием гоняю по европейским дорогам.

- Вы любите Испанию?

- Да, я люблю отдыхать в этой стране, у меня там есть небольшой дом. Прилетаю несколько раз в год на короткое время.

- Говорите: «Гоняю». Любите скорость?

- Да. Но я всегда соблюдаю правила. Если стоит ограничение скорости - придерживаюсь его. А если его нет, как на некоторых автобанах Европы, то люблю давить на педаль, бывает, что разгоняюсь до 200 километров в час.

- Не страшно?

- Нет. Кстати, о правилах и их соблюдении. У меня лишь однажды был штраф. Во Флориде есть правило, что на пустой дороге можно повернуть на красный свет, но при этом машина должна сначала сделать полную остановку. А я такую остановку не сделал и повернул, потом пришел по почте штраф. И я его, как положено, оплатил…

- Безумные поступки совершали?

- Было, конечно. Я же не первый день живу, в свое время делал много глупостей. Но сейчас стараюсь быть умнее…