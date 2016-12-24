Горячее обсуждение холодного вопроса

Администрация города пытается «повысить градус» отношений между управляющими компаниями и тепловиками

С начала прошлой недели тема холода в квартирах стала предметом обсуждений на совещаниях в Администрации города каждый день. Последняя встреча в широком формате: с участием Главы города, управляющих компаний и представителей ПАО «Т Плюс», АО «ЭнергосбыТ плюс» - прошла вечером в среду 27 ноября. Защищая интересы горожан, несмотря на то что у жителей города прямые договорные отношения с ПАО «Т Плюс», Петру Тултаеву в данном случае приходится выступать в качестве арбитра в схватке тепловиков и управляющих компаний.

В начале встречи мэр Саранска отметил, что число жалоб не уменьшается, несмотря на уверения «СаранскТепло-Транса», что температура теплоносителя, подаваемого с ТЭЦ-2, была повышена. «Жители жалуются, причем массовый наплыв обращений на низкую температуру воздуха в квартирах поступил за последние несколько дней. За мою бытность в этой должности такая ситуация возникает впервые! Это беспрецедентный случай! Бывали единичные жалобы, но чтобы так массово горожане жаловались - это просто из ряда вон выходящее. Что еще удивляет: у нас и управляющих компаний по температурному режиму и по числу заявок одни данные, а у ресурсоснабжающей организации - другие», - отметил Петр Тултаев.

Главы районных администраций сообщили, что после совещания, проведенного во вторник 26 ноября, совместно с директором АО «СаранскТеплоТранс» был проведен объезд теплопунктов в микрорайонах города и подтвердился факт отклонения температуры теплоносителя от нормативной. Кроме этого, прослушаны были записи разговоров в диспетчерской службе АО «СаранскТеплоТранс». В результате выяснилась интересная ситуация: жителей, звонящих с жалобами на холод в квартирах, диспетчеры ресурсоснабжающей организации перенаправляют в управляющие компании, а от директоров управляющих компаний диспетчерские службы запрашивают дополнительные сведения по параметрам, а затем подвергают сомнению переданную информацию. Между тем представители ПАО «Т Плюс» неоднократно заявляли, что все параметры они могут видеть в режиме реального времени. Что мешает им делать это в подобных ситуациях - неизвестно. В итоге от всей этой абсолютно не налаженной цепочки взаимодействия страдают только горожане.

«Все последние дни мы снимали показания температуры теплоносителя на вводе в дома. Что показывает мониторинг: температура подаваемого теплоносителя в МКД ниже на 10-12 градусов. Вы посмотрите, сколько обращений от наших граждан! Реально в квартирах и помещениях холодно! - встал на защиту жителей глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин. - И главное: ничего не меняется в лучшую сторону на протяжении нескольких дней после наших с вами встреч! Взаимодействия двух сторон - между управляющими компаниями и ресурсоснабжающей организацией - нет, оно не складывается. Проблема есть, и ее надо решать, а пока с вашей стороны ничего подобного не происходит», - озвучил свою позицию Александр Кузьмин.

Директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин пояснил, что Гидрометеоцентром России среднесуточная температура на 21 ноября прогнозировалась минус 7,5°, на 22 ноября - минус 7°, на 23 ноября - минус 7°. «Учитывая это, на 21 ноября у нас была задана температура теплоносителя на минус 7°. Мы ее ровно выдержали. По факту среднесуточная температура по Гидрометеоцентру получилась минус 11,78°. На следующий день - 22 ноября - у нас были заданы параметры на минус 7°, фактическая температура была минус 10,7°. По 23 ноября: параметры заданы на минус 6 градусов, фактическая температура наружного воздуха - минус 9,7°. Признаю за собой вину, что люди, которые задают график температуры теплоносителя, не посмотрели на фактическую температуру наружного воздуха. И так было несколько дней, а по нарастающей это вылилось в те жалобы, которые мы имеем. В том, что мы не среагировали на это изначально, мы точно виноваты», - сказал Андрей Ванин.

Главы районных администраций напомнили тепловикам: они всегда бравируют тем, что на теплопунктах и на ТЭЦ-2 есть датчики погодного регулирования и температура теплоносителя регулируется автоматически.

«Начиная с 5 утра 27 ноября, с источника подается теплоноситель с температурой 91°. Если где-то на теплопункте ее нет, «СаранскТеплоТранс» и «ЭнергосбыТ плюс» готовы выходить на место и разбираться с каждым теплопунктом в отдельности. После первого совещания, которое прошло во вторник, должны были поднять статистику и какие-то решения принять. Своим сотрудникам дал распоряжение: в последующие сутки задавать температуру теплоносителя исходя из фактической температуры наружного воздуха», - подчеркнул Андрей Ванин.

Глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин в ответ на это привел неопровержимые факты: «Мы взяли официальные данные из системы «Энергогород» на 15:30 27 ноября. На всех домах параметры теплоносителя занижены. Где та температура, которую указываете Вы? И то, что Гидрометеоцентр ошибся, для населения Пролетарского района не веский аргумент!» - эмоционально высказался Александр Кузьмин.

Мэр Саранска поддержал главу Пролетарского района. «У нас тоже есть официальные данные от Гидрометеоцентра России, его Мордовского филиала. И с теми данными, которые Вы озвучиваете, Андрей Геннадьевич, они не совпадают. Например, в официальном письме, за подписью начальника Мордовского филиала Гидрометеоцентра, указано, что среднесуточная прогностическая температура 21 ноября - минус 10°, 22 ноября - минус 12°, 23 ноября - минус 10,5°. Вот это письмо, - показал официальный запрос Администрации города Петр Тултаев директору Мордовского филиала ПАО «Т Плюс». - На наш взгляд, этот прогноз наиболее близкий к реальности».

Директор АО «ЭнергосбыТ плюс» Елена Чайка пояснила, что они получают прогноз погоды из головного офиса Гидрометеоцентра России - из Москвы, однако согласилась с тем, что в Москву данные отправляются из филиалов, находящихся в регионах.

Также Елена Чайка отметила, что 27 ноября представители АО «ЭнергосбыТ плюс» сделали комиссионные выходы по тем адресам, с которых поступали жалобы. Оказалось, что в большинстве температура соответствует норме, однако признала, что есть и такие помещения, в которых температура ниже установленного норматива. «Уважаемые руководители управляющих компаний, по всем заявкам населения нужно выходить на адреса, делать замеры, составлять акты. Если температура не будет соответствовать нормативной, мы сделаем перерасчет», - отметила она.

«Слово «оперативность» я с ужасом слышу. Когда обращаешься к представителям «СаранскТеплоТранса» и обозначаешь проблему, которую нужно решать быстро, они отвечают: пиши письмо. Мы отправляем письмо, получаем ответ: разбирайтесь сами. Понимаете, так нельзя! Мы же работаем с людьми, и зимой вопрос отопления первостепенный! На домах в юго-западной части Саранска недотоп 15-20°! Обратной связи совершенно нет! Мы пытаемся наладить связь, но не получается. Люди очень обозлены. Мы окольными путями узнаем, когда у «СаранскТеплоТранса» случаются аварии», - высказался директор домоуправления № 19 Андрей Тарасов.

«Приходишь иногда в квартиру, а там бабушка, в пуховый платочек закутанная или в валенки обутая. Знаете как стыдно!» - поддержала коллегу директор домоуправления № 24 Адиля Крысина.

Горячий «диалог» представителей всех сторон длился на протяжении полутора часов. Администрация города и руководители управляющих компаний отстаивали интересы горожан, тепловики пытались найти оправдание сложившейся ситуации, однако об истинных причинах недотопа остается только догадываться. Казалось бы, им невыгодно подавать теплоноситель с низкой температурой. Ведь чем больше тепловой энергии «уйдет» с ТЭЦ-2, тем больше будет плата населения. А сейчас сложилась парадоксальная ситуация. Население просит, чтобы им дали тепло в квартиры, а тепловики отвечают: «18-22° в квартирах - это вполне нормальная температура. Привыкли все жить с открытыми окнами!» Между тем по городскому округу Саранск оплата населением за горячее водоснабжение и отопление составляет 95, 93%.

Завершая совещание, Петр Тултаев напомнил руководителям ресурсоснабжающей организации, что мы живем не на юге, а всего лишь в средней полосе. Мэр Саранска предложил ПАО «Т Плюс» сделать горожанам перерасчет за недопоставленное тепло.

«Этот вопрос уже перешел в политическую плоскость, поэтому на самотек пускать его мы не собираемся. Я доложил об этой ситуации и Главе республики. Повторяю: до тех пор, пока массовые жалобы не прекратятся, так и будем собираться. По-другому управляющие компании и тепловики, видимо, взаимодействовать не смогут», - резюмировал Петр Тултаев.



