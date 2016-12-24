Пётр Тултаев принял участие в заседании Совета при Президенте России по межнациональным отношениям

В Нальчике под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина состоялось заседание президиума Совета по межнациональным отношениям. Основной вопрос - реализация целей и задач Стратегии государственной национальной политики.

В работе заседания принял участие Председатель Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации», член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Глава городского округа Саранск Пётр Тултаев.

Открывая заседание, Владимир Путин отметил, что патриотические ценности объединяют всё российское общество, лежат в основе межнационального мира и межрелигиозного согласия, которые являются непреложными, базовыми условиями устойчивого развития российских регионов, единства правового поля, образовательного и культурного пространства.

Вместе с тем сфера межнациональных отношений требует и постоянного внимания, последовательной и серьёзной работы. Это как здоровье человека - нужно заниматься этим постоянно.

Президент России призвал руководителей всех без исключения регионов держать вопросы государственной национальной политики на постоянном личном контроле, опираться на национально-культурные общественные объединения. Глава государства инициировал объявить 2022 год Годом народного творчества.

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский отметил, что это решение придаст новый импульс развитию народного творчества и искусства. Он также доложил о ходе реализации национального проекта «Культура» и о том, как его содержание работает в деле укрепления и национальных культур, и национального единства, и доступности культуры.

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева акцентировала внимание участников заседания на проблеме преподавания родных языков. Она отметила, что учителей, которые преподают родной язык, явно в стране недостаточно. Этот вывод сделан после проведенного мониторинга. По ее мнению, педагогов начального общего образования в области преподавания родных языков готовят регионы, и это во многом зависит именно от их подхода к региональной политике и подготовке таких педагогов.

В ходе заседания была рассмотрена роль национально-культурных и межнациональных общественных объединений в реализации и формировании государственной национальной политики.



