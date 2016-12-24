В ближайшие дни в Саранске начнут заливать катки

«Выпавший снег позволяет нам приступить к заливке катков. Перечень лыжных баз и мест массового катания на коньках определен», - сообщил начальник Управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Роман Дубровин. «Не забудьте про новый каток в микрорайоне «Юбилейный», - напомнил мэр Саранска Петр Тултаев. Глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков подтвердил, что все необходимое для обустройства катка в новом микрорайоне сделано: закреплено предприятие, которое будет обслуживать каток, изготовлены бортики.