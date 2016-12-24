Школьники Большеигнатовского района Мордовии стали заметнее на дороге

Второе саранское чудо
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В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганды использования световозвращающих элементов сотрудники отделения Госавтоинспекции ММО МВД России "Ичалковский" провели акцию «Засветись». Участниками мероприятия стали учащиеся шестых и седьмых классов Большеигнатовской средней школы.
В ходе проведения акции инспекторы ГИБДД рассказали школьникам об особенностях поведения на дороге в темное время суток, напомнили о необходимости использования пешеходами световозвращающих элементов, которые значительно снижают риск их попадания в ДТП. Вниманию школьников был предложен фильм "Безопасность пешеходов на дороге. Светоотражатели", в котором демонстрируются кадры дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, причиной которых стала их недостаточная видимость на дороге.
К акции сотрудников Госавтоинспекции присоединились представители администрации района, которые подарили ребятам световозвращающие элементы и попросили их всегда быть заметными.
«Оптиковолоконные Системы» и «Sumitomo Electric Industries» договорились о продолжении сотрудничества
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