Осторожно, «ЭнергоУчет»: новый «развод» с электросчетчиками

В Саранске появились новые мошенники-«электрики», навязывающие замену счетчиков. Гастролеры, пользуясь правовой неграмотностью жителей, настойчиво предлагают заменить приборы учета, пугая штрафами.

О новых мошенниках рассказал житель Саранска. Он опубликовал пост в социальных сетях, где досконально описал произошедшую с ним ситуацию и прикрепил видеозапись. - «Возвращаясь с работы, я на лестнице встретил женщину с папочками бумаг в руках, поздоровались, думал, с ДУ кто-то проверяет выполнение заявок. Ну, как я потом понял, это одна из псевдоконтролерш. Через 15-20 минут в квартиру постучали, супруга открыла деверь, на пороге - женщина. Эта женщина сказала: проверка электрических счетчиков, покажите квитанции об оплате на предмет долгов и выходите, будем сверять показания. Казалось, ничего такого, вышли, сверяют 5 минут, думаю, долго чего-то. Тут супруга меня зовет, типа счетчик не исправен. Нужно менять - или штраф. Я выхожу, женщина проверяющая говорит, что она контролер, и заново мне объясняет, все электрические счетчики «ЛЕЙНЕ» по Саранску выпускались специально с браком и потом закрыли завод...».

Далее ситуация разворачивается следующим образом. Контролер называет сумму в 4500 рублей за замену счетчика и тут же звонит электрику, который якобы уже работает в этом доме. Через 2-3 минуты он уже на месте и начинает замену, пока женщина оформляет документы. Но обладатели нового электрооборудования все же решили позвонить в фирму ВАТТ, где им сообщили, что к этой проверке счетчиков не имеют никакого отношения. Тогда владельцы квартиры проверили удостоверение визитерши и убедились, что оно сильно напоминает «корочки», что были у фирмы «Газконтроль», наживавшейся на установке газовых сигнализаторов по завышенным ценам.

Когда дело дошло до вызова наряда полиции, женщина начала нервничать, куда-то звонить, а потом доказывать, что она не мошенница. С приездом полицейских «контролер» и вовсе стала вести себя агрессивно и в конечном счете выбежала из квартиры.

В интернете этих «контролеров» уже окрестили последователями Линара Айбедуллова - руководителя фирмы «Газконтроль». Напомним, что сотрудники этой фирмы приходили в квартиры, представлялись работниками газовой службы и заставляли доверчивых пожилых людей покупать газовое оборудование по ценам, в разы превышающим закупочные. Так, пожарный дымовой регистратор мошенники продавали за полторы тысячи рублей, когда на самом деле он стоит не более 300 рублей.

Практически такую же ситуацию мы наблюдаем и с новой фирмой «ЭнергоУчет». И если пробить по интернету, то вроде все в порядке. Есть даже офис, расположенный на улице Васенко, 15. Однако если покопаться, то можно узнать, что данная фирма существует уже года три и действует сразу в нескольких городах России по одной и той же схеме. Стучатся в дверь, говорят: «У вас счётчик просрочен» и тут же предлагают его поменять. В случае отказа пугают составлением некоего «акта отказа», за который потом якобы придется заплатить штраф. В итоге доверчивые и законопослушные граждане соглашаются, а после раскрытия мошенничества помимо понесенных трат платят штраф за самовольный демонтаж пломбы и несанкционированное вмешательство в работу прибора учета.

Фирма «Ватт-Электросбыт» уже отреагировала на эту ситуацию и разместила соответствующее обращение к жителям Саранска.

Осторожно, мошенники!

В последнее время участились случаи, когда неизвестные граждане под видом сотрудников ООО «Ватт-Электросбыт» обходят квартиры, принуждая жильцов поменять приборы учета электрической энергии.

Обращаем Ваше внимание, что в случае истечения срока межповерочного интервала, прибор учета должен быть поверен, либо заменен. Электросчетчики подлежат замене в том случае, если класс его точности ниже чем 2,0, а также если он неисправен или на нём отсутствует пломба.

Согласно действующему законодательству обязанность по оснащению жилого помещения индивидуальным прибором учета электрической энергии, обеспечению его надлежащей технической эксплуатации, сохранности и своевременной замены возложена на собственника жилого помещения. Если собственник сам привлекает к замене прибора учета третьих лиц, а именно какого-либо специалиста или специализированную организацию, то ответственность за действия этих лиц по демонтажу прибора учета и срыв пломб в полной мере возлагается непосредственно на потребителя.

Таким образом, потребитель не вправе без предварительного уведомления энергоснабжающей организации и без присутствия её представителя самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных электросчетчиков. Пломба, установленная сторонней организацией, в этом случае будет считаться недействительной, а счетчик электроэнергии не введенным в эксплуатацию и, как следствие, не принятым к расчетам. Начисление за электроэнергию в этом случае будет осуществляться исходя из нормативов с применением повышающего коэффициента.

Уважаемые жители, сообщаем Вам, что межповерочный интервал счетчиков электроэнергии в большинстве случаев составляет 16 лет, то есть, если Ваш счетчик выпущен после 2003 года, менять его не нужно, по всем остальным необходимым параметрам: класс точности, механический или электронный и т.д. данные счетчики также соответствуют всем требованиям и законам!

Что нужно делать, если в дверь позвонили подозрительные люди, представляющиеся сотрудниками энергосбытовой компании, и как себя вести?

Вы должны попросить предоставить удостоверение. Нужно посмотреть печать организации и сравнить фотографию. Если возникло подозрение - печать расплывчатая или насторожило поведение визитеров, нужно звонить по телефонам: 27-00-90, 27-00-99 и уточнять фамилии сотрудников. Не нужно пускать в квартиру тех людей, кому Вы не доверяете.

Установка счетчиков производится только по предварительным заявкам. Если пришедший «специалист» настаивает на немедленной замене прибора учета и требует оплатить услуги, советуем незамедлительно обратиться в полицию.

ООО «Ватт-Электросбыт» призывает жителей г.о. Саранск быть внимательными, когда представители различных организаций осуществляют поквартирный обход и предлагают заменить счетчик электроэнергии!

Контактные телефоны ООО «Ватт-Электросбыт»:

27-00-90, 27-00-99 - отдел продаж электрической энергии;

27-00-88 (доб. 601) - технический отдел;

8 906 379 73 64 - сектор экономической безопасности;

27-00-88 - приемная.

Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА