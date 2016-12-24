Бояться нечего

«ВС» подсчитал, к чему приведет повышение критерия нуждаемости до уровня двукратной величины прожиточного минимума

Как уже сообщалось, на последней сессии Государственного собрания республики были внесены изменения в Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в РМ». В числе одобренных парламентариями поправок фигурировало и нововведение, связанное с увеличением так называемого критерия нуждаемости - «до уровня двукратной величины прожиточного минимума, установленной для соответствующих социально-демографических групп населения за второй квартал года, предшествующий году обращения за назначением мер». Учитывая, что к вопросам возможной «отмены льгот» традиционно приковано повышенное внимание, «ВС» решил вновь обратиться к данной теме и подробнее рассказать о сути происшедших изменений.

Прежде всего, следует пояснить, что они однозначно не затронут интересов неработающих ветеранов труда и военной службы. Такие граждане и впредь смогут получать ежемесячные денежные выплаты в размере 290 рублей, приобретать единые социальные электронные карты на проезд в городском и пригородном транспорте.

Ветераны, не прекратившие трудовой деятельности, пенсионеры и лица старше 55 лет (женщины) или 60 лет (мужчины) также сохраняют свои права на указанные меры социальной защиты. С той лишь разницей, что порог их нуждаемости (то есть фактически сумма среднемесячного дохода, позволяющая рассчитывать на господдержку) будет изменен с 15 тысяч рублей до той самой двукратной величины прожиточного минимума.

Собственно же размер прожиточного минимума утверждается в данном случае Правительством республики. И здесь, кстати, не стоит путать федеральные значения с региональными. Размер прожиточного минимума пенсионера во втором квартале текущего года составлял в Мордовии 7592 руб. Таким образом, несложные вычисления показывают, что в 2020-м претендовать на соцподдержку смогут граждане, чей среднемесячный доход не превышает 15 тысяч 184 рублей. На беглый взгляд, рост незначительный. Однако и он, понятно, приведет к весьма существенному увеличению количества получателей - примерно на 360-370 человек, согласно подсчетам Министерства социальной защиты, труда и занятости населения.

Аналогично, притом сразу на 4828 рублей, в Мордовии изменился критерий нуждаемости для родителей (законных представителей), оплачивающих присмотр и уход за детьми в той или иной образовательной организации. Это новшество коснется еще примерно 240 семей.

Отметим также, что и федеральный центр, и многие территории уже давно отошли от практики «цифрового» определения базовых критериев. В официальных документах ныне все чаще фигурирует иное обозначение. А именно - величина прожиточного минимума для различных категорий населения.



